Een zomer lang tippen locals uit de buurlanden hun favoriete plekken om te wandelen, uit te waaien, of lekker te eten, op maximum drie uur rijden van Brussel. Deze week: fietsen, citytrippen en boswandelingen in Zuid-Nederland.

Fietsen langs de Maasroute

Ook de Nederlandse provincie Limburg kreeg enkele weken geleden te maken met wateroverlast door extreme regenval, maar zo erg als in België werd het niet. Frans Jansen (77) groeide op aan de Maas, tussen de Maasplassen en vele havenstadjes. 'Vele campings en kleine cafeetjes werden door water overspoeld en zullen terug opgebouwd moeten worden, maar ik ben ervan overtuigd dat dat snel zal gebeuren.' Frans is actief als gids bij fietstochten op het Limburgse deel van de Internationale Maasfietsroute, die 160 kilometer telt. 'Vroeger deed ik het traject met een gewone fiets, nu ik wat ouder ben, gebruik ik een elektrische.' Uit liefde voor zijn streek, deelt Frans zijn favoriete plekken langs de Maasfietsroute.

Om de hele Limburgse Maasfietsroute te verkennen, kan je starten in Maastricht, de grootste stad langs de Maas, op anderhalf uur rijden van Brussel. Je kan dan stroomopwaarts langs het water fietsen op een mooie natuurweg. Hier bevind je je bijna in het drielandengebied tussen België, Nederland en Duitsland. Door de vele outletshops en outletdorpen die je in deze streek vindt, werd Limburg de voorbije jaren steeds interessanter voor toeristen, met nieuwe hotels, winkels en restaurants. De haven van de historische winkelstad Roermond telt wel twintig eetgelegenheden waaronder enkele toprestaurants beoordeeld door Gault Millau en zelfs enkele sterrenzaken. Ook heel wat Duitsers uit het Ruhrgebied komen hier graag dineren. In de zomer lijkt Roermond wel St. Tropez, met grote witte jachten die aanmeren om iets te eten en nadien weer verder varen.''Een alternatief is je fietstocht beginnen in Roermond zelf. Daar vlakbij liggen Stevensweert, een oud vestingstadje op een eiland tussen twee Maasarmen, en het witte stadje Thorn, dat al jaren een toeristische trekpleister in de streek is dankzij de rijke geschiedenis van het stadje, die terug gaat tot het einde van de tiende eeuw. De omgeving is te voet of met de fiets te verkennen, maar in de zomer is er ook een lijndienst op het water en kan je je fiets meenemen op de boot. Er zijn heel wat leuke veerpontjes die van dorp naar dorp varen.''Een fantastisch en recent project in de streek is het nieuwe natuurgebied RivierPark Maasvallei, dat uit vele natuurdomeinen bestaat en door België en Nederland beheerd wordt. Onder meer duizend jaar oude bomen werden in het natuurgebied geplant tussen wilde paarden en runderen die de ruige natuur helpen beheren, een indrukwekkend gebeuren aan het water.''De hele Limburgse Maasfietsroute loopt door drie regio's: Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. De drie delen zien er allemaal anders uit. In Noord-Limburg staan tien kunstwerken langs de Maasroute die cradle to cradle zijn en waarop je kan klauteren of zitten, zoals gigantisch grote klapstoelen. Ze vertellen het verhaal van het DNA van dat gebied en staan vaak aan overzetplaatsen. De hele Maasroute was eeuwenlang een belangrijke cultuurroute en vandaag is de Maasfietsroute volgens mij echt een toptraject voor fiets- en natuurliefhebbers.'Meer info: maasroutelimburg.nlOok Brabant is een aantrekkelijke provincie om te bezoeken. Reis- en culinair reporter Myra Madeleine heeft een grote liefde voor Breda, de stad waar ze woont en geboren werd, op een dik uur rijden van Brussel of een half uur met de trein vanuit Antwerpen. 'Ook Breda heeft prachtige natuurgebieden', zegt ze. 'Vanaf de parkeerplaats op het Schoolakkerplein loop je in nog geen vijf minuten naar de Ginnekenmarkt. Bestel een koffie to go bij mijn favoriete plek Kleijne f een warme snack bij Moeke en wandel zo het Markdal of het Mastbos in. Nog leuker als de hond mee is want ten noorden van de Bouvignedreef (82ha) mogen ze altijd los. Nog een prachtig hondvriendelijk wandelgebied is trouwens de Galderse Meren. Daar mogen ze van oktober tot en met maart naar hartenlust zwemmen en rennen.''Wil je toch liever iets van de binnenstad zien, dan is de Blind Walls Gallery een toffe tip. Alsof je een modern museum bezoekt, maar dan buiten. Met een web-app ontdek je verhalen achter twintig spectaculaire muurschilderingen en ontdek je wijken van Breda waar je anders vast nooit zou komen.''Als de coronamaatregelen het toelaten, is het ook heerlijk om op een zonnige dag een bootje of sloep te huren en Breda te ontdekken vanop het water. Opstappen doe je bij Baai, sowieso de leukste plek in Breda tijdens de zomermaanden. Het terrein is lekker nonchalant ingericht met houten tafels, ligstoelen, overal lampjes en een bar in een oude zeecontainer. Heb je iets meer tijd vaar dan door naar het prachtige natuurgebied de Biesbosch. Het is een schitterend doolhof van riviertjes en kreken waar veel bevers, vossen en vogels leven.''Wist je trouwens dat je onze bijna honderd meter hoge kerktoren kunt beklimmen voor een fenomenaal uitzicht over de binnenstad? En daarna bij Cafe Noir genieten van een goed glas wijn natuurlijk, met bitterballen. Wil je uitpakken, reserveer dan bij Salon de Provence. Dit exclusieve fine dining restaurant wordt sinds kort gerund door twee jonge koppels met een indrukwekkende track record en een prachtige culinaire ambitie. Het beste adres voor een goed glas wijn is voor mij het restaurant van De Dames Pellens in de binnenstad. Daar vlakbij ligt restaurant De Jongens van Zand en Klei. Je eet er, precies zoals het klinkt, stevige piepers van Brabantse bodem. Niet zoals het misschien doet vermoeden, geprakt met een kuiltje van jus maar juist heel subtiel en verrassend.''Voor wie een nachtje logeert in Breda, heb ik tot slot nog een wijntip. Wist je dat Brabant dertig wijngaarden telt? En dat je net als in Frankrijk overal het erf op kunt rijden om wijn te proeven en halen? Binnen een straal van dertien kilometer van Breda vind je er maar liefst twee. In Chaam ligt de fantastische wijngaard Dassemus waar Ron zich richt op moderne rassen. Hij werkt volledig biologisch en verwacht volgend jaar zelfs biodynamisch gecertificeerd te zijn. Vraag hem zijn Rode Wilde uit 2019. Een prachtige natuurwijn gemaakt van handgeplukte Rondo en Baron druiven. De andere wijngaard die zeker het bezoeken waard is, is Domaine D'Heerstaayen in Strijbeek. En dat niet alleen voor de wijn! Het is een van de meest idyllische plekjes in de omgeving. Peter is bovendien één van de pioniers op wijngebied in Brabant. Een grote inspirator voor andere wijnbouwers door zijn enorme ervaring en kunde al maakt hij maar een paar honderd flessen per jaar. Houd je van rijke, droge witte wijn, vraag dan eens naar zijn Pinot Gris uit 2018. Omdat de druiven laat geplukt zijn heeft deze wijn een bijzonder honingachtig aroma.'Frans Kapteijns is Brabants bekendste boswachter. Je vindt hem op Twitter als @boswachterFrans, maar hij is ook wandelcoach en natuurgids in Brabant. Ook in coronatijd bleef hij mensen rondleiden in de natuur, maar dan niet in groep, wel één op één. 'Laten zien hoe wonderlijk de natuur is, dat is wat ik doe', zegt hij. 'Voor Belgische bezoekers wil ik drie natuurgebieden aanbevelen die me interessant lijken, om lekker lang te wandelen. Het eerste is Landgoed De Utrecht in de Brabantse Kempen, 2.500 hectare groot. Je vindt er prachtige dennenbossen en in het voorjaar word je bedwelmd door een heerlijke dennengeur. Er lopen een aantal mooie wandelroutes, sommigen langs het prachtige beekje de Reusel dat door het landschap slingert, anderen door het bos en langs het mooie ven de Flaes.''Mijn tweede suggestie is een wandeling door de Oisterwijkse Bossen en Vennen, een parel van een natuurgebied met waterplassen en verscholen heideveldjes. Er lopen prachtige wandelroutes door, zoals de Tienvennenroute die begint aan het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Stukjes bos wisselen af met kleine waterplassen waarop vogels dobberen en in de lente komt de heerlijke geur van de gagel op je af. Middenin het bos ligt Boshuis Venkraai, een gezellig boscafeetje.''Tot slot mijn favoriete natuurgebied: de Kampina. Ik noem het soms het Madurodam (bekend miniatuurpark, red) van de Brabantse natuur. Want je vindt er alles dat van waarde is voor de natuur: prachtige beken, prachtige vennen, mooie dennenbossen, leuke heideterreinen, paarse heide, natte heidegebieden met hier en daar prachtige heuveltjes. Het beklimmen van zo'n heuveltje is best vermoeiend, maar boven krijg je echt een cadeautje te zien.'Beluister de podcastwandeling met boswachter Frans door één van zijn favoriete natuurdomeinen, de Kampina hier. Meer info via boswachterfrans.com