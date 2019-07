Zin in een uitstapje, maar geen idee waarheen? Wij helpen je om het beste te maken van de zomerdagen. Van verrukkelijke zomerbars tot expo's: zet deze uitjes op je agenda.

Bar Chapel

Het Mariabeeld op de gevel had de aanwezigheid van de 3500 m2 grote kloostersite achter de Kerkstraat 150 in Borgerhout al enigszins verraden. Met Bar Chapel zal iedereen het nu geweten hebben. Tot september palmt initiatiefneemster Sanne Van Riel de kapel en de tuin van het klooster in met lokaal bier, cocktails en mocktails. Wekelijks komt één cateraar - bijvoorbeeld Baby Pinoy, From Syria with Love of Otto - de bezoekers van een lekker avondmaal voorzien. Op zondag is het gezellig samen én zelf te doen op een van de aangeboden barbecuesets, met op de achtergrond een dj-set of andere animatie. De site wordt eind 2020 door projectontwikkelaar HEEM en B-Architecten omgebouwd tot een rustige cohousing- en coworkingplek. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd...

Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen

Barchapel.be

Bar Chapel © GF

Rooftop bar & restaurant Gaston

Kom van dat dak af! Nadat je jezelf tegoed hebt gedaan aan al het lekkers dat Gaston te bieden heeft dan. Deze zomerbar in industriële setting bevindt zich namelijk op een dakterras met de Gentse skyline als uitzicht. Je geniet er van een slow cocktail, een lichte lunch of een uitgebreid diner, weg van alle drukte. Er staan Belgisch-Franse klassiekers met een hoek af op de kaart. Probeer zeker de huisbereide garnaalkroketten. Twee petanquebanen bieden de ideale setting om je vrienden uit te dagen voor een bloedstollend tornooi. Uitrusten na de overwinning of nederlaag kan in kleurrijke strandstoeltjes.

Galveston, Hurstweg, 9000 Gent

Gaston-gent.be

Gaston © GF

Designexpo 'A School of Schools'

De expo 'A School of Schools' stelt zich tijdens de eeuwviering van Bauhaus enkele vragen over designonderwijs. De tentoonstelling onderzoekt hoe design leren is en leren design. In C-mine Genk krijg je een selectie van meer dan honderd projecten uit de vierde Istanbul Designbiënnale te zien. Honderd jaar na het ontstaan van Bauhaus zijn de designsector en de wereld immers grondig veranderd. De tentoonstelling toont het werk van meer dan honderd (inter)nationale ontwerpers.

De expo is een initiatief van de Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV) en het Hasseltse Z33 - Huis voor actuele kunst, in samenwerking met C-mine Genk.

Nog tot 29 september 2019 in C-Mine in Genk

c-mine.be

C-Mine © GF

Tentoonstelling op kindermaat: Teddy & beer

Wat je van beren leren kan. Ontdek samen met je kinderen én hun beste vriend de knuffelbeer alles over het leven van beren. Tot één september kan je hiervoor terecht bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Daar loopt immers de tentoonstelling Teddy & Beer, over de evolutie en levenswijze van wilde beren op kindermaat. Ook je eigen knuffelbeer is welkom. De jongsten (vanaf 4 jaar) kunnen zelfs met hun knuffelbeer en een speciale badge een parallel interactief parcours volgen dat speciaal voor ze uitgedacht werd. Door te observeren, na te bootsen, te vergelijken en bijeen te brengen ontdekken ze spelenderwijs de wereld van de beren.

naturalsciences.be

Wat je van beren leren kan © gf

Blotevoetenpad

Van 5 juli tot 31 augustus wandel je blootvoets vierhonderd meter door het gras, de modder en klei in het Vrijbroekpark, de groene long van vijftig hectare aan de rand van Mechelen. Een plan vind je in het bezoekerscentrum, schoenen stal je in het rek of neem je mee onder je arm. Halverwege kom je op adem in de wilgenhut. Geen nood, je hoeft niet met vieze voeten naar huis. Aan het einde van de wandeling kan je onder stromend water genieten van een voetdouche.

Van 5 juli tot 31 augustus.

Provincieantwerpen.be

Kunst kijken voor kids

Dat kunst ook op kindermaat kan, bewijst de Crystal Ship Kidsroute in Oostende. Wereldberoemde kunstenaars voorzien de badstad van muurschilderingen en kunstinstallaties rond het thema 'dictatorship of art'. Een boekje met de route en uitdagende vragen download je online.

visitoostende.be

Apenstreken in de Zoo © GF

Apenstreken in de zoo

Planckendael verwelkomt een familie van zeven berberapen, gered uit een illegaal kweekcentrum. Zij nemen hun intrek in een nieuw aangelegd verblijf. Eind deze maand opent ook het vernieuwde bonobodomein, centraal in het dierenpark, en zijn de apen na een lange afwezigheid weer te bewonderen.

zooplanckendael.be

Trappist Tapas © GF

Trappist Tapas

Tijdens het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juli gooit de unieke pop-upbar De Kloosterberg in het centrum van Aarschot de deuren open. Tot eind dit jaar kan je er terecht voor alles wat te maken heeft met trappist en het leven van cisterciënzermonniken. Het openingsweekend belooft niet alleen trappistbieren, maar ook kazen, rode wijnen, likeuren en varkensvlees, allen uit de kloostertuinen en in thema van de Ramblas. In de toekomst staan nog allerlei evenementen op de agenda, gaande van beer & food pairings tot lezingen.

Diestsestraat 7, Aarschot.

Meer info en een agenda op Kloostergang.be