Geen idee wat je met je kinderen nog kan doen nu veel musea al zijn volgeboekt en essentiële reizen nog steeds verboden zijn? Trek je wandelschoenen dan eens aan en geniet van een kindvriendelijke stadswandeling in Brussel, Mechelen, Brugge of Lier.

Street Art wandeling met virtuele gids in Brussel

Gidsenorganisatie Bazaar Trottoir uit Brussel organiseert deze krokusvakantie 'Street Baz'Art op kindermaat'. Samen met 'Het Bazaar Botje', een virtuele gids via Messenger, ontdek je op verschillende plekken Brusselse street art. Onderweg krijg je extra foto's en informatie over de verschillende graffitikunstenaars. De wandeling duurt ongeveer twee uur en het enige wat je nodig hebt is een smartphone met internet.

Praktische info Startpunt: de Beurs

Prijs virtuele gids: 15 euro

Duur wandeling: ongeveer 2 uur

Meer info op de website.

Kunstroute doorheen Mechelen stad

Onder de noemer 'Mechelen Kinderstad' vind je in de stad regelmatig activiteiten en evenementen speciaal voor kinderen. Zo is er nu ook een kindvriendelijke kunstroute waarbij tien elekriciteitskasten bestickerd werden met kunstwerken uit het boek 'Grote kunst voor kleine kenners' van Thaïs Vanderheyden. Zij maakt van bekende kunstwerken haar eigen creatieve versie. Op de kasten vind je ook het originele schilderij en meer uitleg over het kunstwerk terug. Aan de hand van een plan, dat je online vindt, kan je beginnen aan je zoektocht.

Praktische info Startpunt: Grote Markt

Gratis

'Brugge door kinderogen'

Op een speelse manier Brugge ontdekken, dat is waar 'Brugge door kinderogen' voor staat. Deze brochure bundelt vier stadswandelingen die kinderen op een actieve manier kennis laat maken met de binnenstad. Zo voert één van de wandelingen je door het hartje van de stad. Daar passeer je langs de bekendste musea en een hele rist aan historische gebouwen. Of wat dacht je van een wandeling die je net de minder bekende plekjes laat ontdekken? Onderweg voer je ook nog eens verschillende opdrachten uit. De brochure met de verschillende wandelingen en alle informatie download je hier.

Praktische info In de brochure vind je per wandeling het startpunt terug

Gratis

Griezelen in Lier

Enkel griezelen met Halloween? Niet als het van stad Lier afhangt. De stad organiseert 'Sidderen en beven in Lier'. Een wandeling door de binnenstad die het verhaal vertelt van Anneke, een meisje dat onterecht van hekserij wordt beschuldigd. Om haar van de brandstapel te helpen, moeten de kinderen onderweg verschillende opdrachten uitvoeren. Met deze opdrachten verzamelen ze ingrediënten voor een toverdrank en dat drankje zorgt voor een toverspreuk. Is die juist? Dan wordt Anneke bevrijd.

De wandeling is digitaal te vinden op de Erfgoed app van Faro. Je vindt in het bijbehorend boekje ook extra verhalen die kunnen helpen bij het zoeken van de toverdrank en toverspreuk.

Praktische info Start-en eindpunt: Grote Markt

Prijs: 2 euro voor het boekje en verkrijgbaar bij Visit Lier of het Stadsmuseum

Lengte wandelroute: 2 km

