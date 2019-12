Sea Life Blankenberge heeft een interactief aquarium geopend waarbij kinderen zelf een digitaal aquarium kunnen ontwerpen.

Kinderen kunnen zelf een vis tekenen en die via een QR-code inscannen in het digitale aquarium. Zo zien ze hun eigen creatie in het geprojecteerde aquarium. De installatie kostte 50.000 euro.

Het digitale aquarium wordt op een muur geprojecteerd. Kinderen kunnen er verschillende zeedieren zelf inkleuren. Als de tekening af is, kan die ingescand worden via de QR-code. Daarna wordt de tekening van het zeedier in het aquarium gezet.

'Er zijn 18 soorten zeedieren van verschillende vissen tot een krab, haai of zeepaardje. Elk dier beweegt op z'n eigen manier doorheen het aquarium', vertelt Astrid Vertongen van Sea Life Blankenberge. De lay-out van het aquarium kan ook in verschillende thema's worden gezet zoals Kerst of Halloween.

De installatie voorziet plaats voor 30 kinderen en kan 140 zeedieren projecteren in het aquarium. Na Parijs is Sea Life Blankenberge het tweede Sea Life dat de installatie aanbiedt. 'In Parijs is het al een groot succes dus we verwachten ook hier heel wat interesse. De kinderen zijn alvast heel enthousiast', vertelt Vertongen.