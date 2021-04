Niet-essentiële reizen zijn voorlopig nog verboden, dagdromen gelukkig niet. Verschillende toeristische landen maakten van de coronasituatie gebruik om nieuwe initiatieven op poten te zetten.

We kunnen op dit moment nog niet reizen, maar dromen mag altijd. Van een tequilatrein tot een onderwatermuseum: deze attracties openden recent de deuren en verdienen een plaatsje op jouw post-pandemie bucketlist.

Onderwatermuseum in Cannes, Frankrijk

Aan de kust van de Franse Riviera kan je vanaf nu een onderwatermuseum bezoeken. Er werden zes stenen kunstwerken op de bodem van de zee geplaatst, vlak aan de kust van het kleine eilandje Sainte-Marguerite. De sculpturen zijn gezichten van lokale inwoners, waaronder een ouder visser, een ondernemer en enkele schoolkinderen. Het doel van het project is om de penibele toestand van de oceanen te benadrukken. De zee is niet zo onaantastbaar als we denken.

Het ecomuseum werd gefinancierd door het stadhuis van Cannes en kunstenaar Jason deCaires Taylor zorgde voor de realisatie van de werken. Een bezoek is volledig gratis, je dient enkel zelf een snorkel mee te brengen. Meer informatie vind je op de website van SeeCannes.

Een van de sculpturen die te zien is in het onderwatermuseum in Cannes © Jason deCaires Taylor

The Royal Canal Greenway, Ierland

Ierland staat bekend om haar prachtige natuur en de verscheidenheid aan 'greenways' om te wandelen of fietsen. Het nieuwe pad loopt langs een 225 jaar oud kanaal en is geschikt voor alle leeftijden en uithoudingsvermogens, gezien het pad volledig plat is. De route start in Maynooth, zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Dublin, en eindigt in Longford. Onderweg tref je verschillende attracties, picknickplaatsen en cafés aan om even op adem te komen. De Royal Canal Greenway grenst aan verschillende andere greenways, zoals Waterford en Great Western, waardoor je zelf je eigen route kan kiezen en even kan afdwalen op een ander pad.

Deze route is 130 kilometer lang en is daarmee de langste greenway van Ierland. Je kan er fietsen van stad tot stad en er is een trein die je terugbrengt naar het stadje waar je gestart bent indien je te afgepeigerd bent om wandelend of fietsend terug te keren. Momenteel zijn er in Ierland nog strenge beperkingen op reizen door COVID-19, maar ontdek de route met de bijhorende trekpleisters alvast op de website van Waterways Ireland.

The Royal Canal Greenway © The Royal Canal Greenway

Kunstproject Uffizi Diffusi in Florence, Italië

Het kunstmuseum Uffizi is ongetwijfeld een van de bekendste musea in Italië. De galerij stelt werken tentoon van beroemde schilders zoals Botticelli, Da Vinci en Michelangelo. Voor een nieuw project zal het museum voortaan verschillende kunstwerken verspreiden over minstens 60 musea buiten Florence om meer context te geven aan de werken.

'Diffusi' is het Italiaanse woord voor 'wijd verspreid', wat dus ook de bedoeling is van het project. De directie hoopt bezoekers over heel het gebied van Toscane te kunnen verwelkomen tegen de zomer. Voor de kunstliefhebbers onder ons is dit een ideale roadtrip om een van de charmantste streken van Italië te ontdekken.

Meer info vind je op de website van Galerij Uffizi

De galerij van Uffizi © Songquan Deng/Shutterstock

Een drijvende sauna in Tromsø, Noorwegen

Het stadje Tromsø staat erom bekend een van de beste plaatsen te zijn om het noorderlicht te zien. Indien je van plan bent dit magische tafereel te gaan bewonderen, kan je nu ook opteren om dit te doen vanuit een luxueuze sauna. Voor de noren zijn sauna's big business en het is een onderdeel geworden van hun dagelijkse leven. De beste manier om het noorderlicht en de plaatselijke natuur te bewonderen, is de manier waarop de locals het doen. Vanuit een warme sauna, dus.

Je kan heel de dag terecht bij Tromsø Sauna en ze bieden ook late night zwemsessies aan om 22u 's avonds. Het beste moment om het befaamde noordelicht te kunnen spotten, is tussen november en maart. Voor meer info en reservaties, kan je terecht op de website van Visit

De drijvende sauna met uitzicht op het noorderlicht in het Noorse stadje Tromso © David Jensen

Drie nieuwe treinroutes met de Orient Express

Je kent de Orient Express ongetwijfeld van de luxueuze treinreizen tussen Londen en Istanbul. Vanaf mei zal deze route vijf extra haltes tellen. En ja hoor, Brussel is er een van. De trein zal voortaan stoppen in Brussel, Amsterdam, Genève, Rome en Florence. De organisatie kondigde ook drie nieuwe reisplannen aan. De eerste is een spoor tussen Amsterdam en Venetië, met haltes in Brussel en Parijs. De tweede is een verbinding tussen Rome en Parijs, met een stop in Florence en de mogelijkheid om te overnachten in Toscane. De derde trein brengt je van Genève naar Venetië en rijdt door de bekende Brenner Pass in de Alpen voor een adembenemend uitzicht en een onvergetelijke ervaring.

Tickets kunnen (flexibel) gereserveerd worden via de organisator, Belmond. Prijzen starten vanaf 3800 euro per persoon voor de treinreis, inclusief eigen cabin met een viergangenmaaltijd en ontbijt.

Een luxesuite in de Orient Express © Belmond

Time Out Food Market in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Op 7 april opent de grote Time Out Food Market in Souk Al Bahar (downtown Dubai). Een ruimte van bijna 4.000 vierkante meter met drie bars een groot buitenterras dat uitkijkt op de Burj Khalifa en de Dubai Fountain. Er zijn in totaal zeventien eetstanden van multiculturele, internationaal geprezen chefs. Je vindt er onder andere Indische, Vietnamese en Japanse culinaire hoogstandjes. De bars hebben een groot assortiment aan cocktails en mocktails geïnspireerd door grootsteden met Time Out Markets over de hele wereld.

Gezien de huidige maatregelen in Dubai, kan het etablissement wel open, maar heeft het voorlopig een maximumcapaciteit.

Time Out Market opent nu ook een food market in Dubai © Time Out Dubai

Overnachten in het Hirado kasteel in Kyushu, Japan

In 2017 werd het Hirado kasteel in Kyushu gebruikt als proefproject om mensen in te laten overnachten. Vorig jaar heeft de Japanse regering beslist om hier een permanent toeristisch verblijf van te maken. Het kasteel stamt uit 1599 en werd gebouwd door de krijgsheer Shigenobu Matsura toen Hirado nog een belangrijk knooppunt was voor internationale handel op zee. In het gebouw tref je overal muurschilderingen en decoratie van lokale materialen uit Kyushu, zoals Tatami-matten van stro en Konagai-steen voor de trap. De schilderstijl heet 'Rinpa' en is afkomstig uit Duitsland. Daarnaast is het interieur eerder strak en modern met een knipoog naar de eeuwenoude Japanse cultuur. Hiermee wil men symbolisch aantonen dat de culturele uitwisseling met de westerse wereld in die tijd al aangemoedigd werd.

Je kan een suite voor maximaal vijf personen boeken in het kasteel en je krijgt er een chef bij die je in de suite zowel westerse als Japanse maaltijden komt klaarmaken. Het prijskaartje voor deze unieke ervaring is een miljoen yen, wat neerkomt op een ruwe 7.600 euro. Je moet er iets voor over hebben...

Het Hirado kasteel in Kyushu © Wikimedia commons

Utahraptor en Lost Creek State Parks in Utah, Verenigde Staten

Dit nieuwe natuurpark werd genoemd naar een dinosaurus waarvan overschotten werden gevonden in het grondgebied. De dinosaurus in kwestie, de Utahraptor ostrommaysi, was een tweepotige, geveerde carnivoor van zo'n zeven meter lang. Na de archeologische vondst van dit wezen in 1975, werd het de officiële dinosaurus van de staat Utah. Het domein omvat meer dan 2.600 hectare grond en is voorzien van hike- en fietswegen.

Het tweede park opent in Morgan County en is vernoemd naar het Lost Creek Reservoir. Het Lost creek State Park is een populairetrekpleister voor vissers en jagers.

Een bezoekje aan een van deze twee parels kost ongeveer 25 dollar en kamperen op het domein 40 dollar.

Het Utahraptor State Park in Utah © Peter Kunasz/Shutterstock

Tequilatrein in Mexico

De tequilatrein Jose Cuervo Express verliet vorig jaar het station al, maar moest door de pandemie al snel terugkeren. Voor deze zomer kan je terug tickets bestellen voor deze 11-uur durende rit tussen Guadalajara en Jalisco met een all you can drink-arrangement met tequila. Dit jaar heeft de trein een extra wagon: de Elite Wagon. Deze heeft comfortabele zetels, grotere ramen voor sightseeing en een grote open bar waar je à volonté cocktails kan bestellen. Wie tequila boven wijn verkiest, kan zich aan boord wagen aan een heuse tequilaproeverij.

Een plaats op deze sneltrein naar dronkenschap heb je al voor 116 dollar met een onbeperkt aantal tequilashots. Voor de proeverij, snacks en een verscheidenheid aan cocktails erbij, betaal je 166 dollar voor een plekje. De trein rijdt om de twee weken op zaterdag. Door de huidige maatregelen in Mexico, is er een verminderde capaciteit op de trein. Meer info via de website van Mundo Cuervo.

De nieuwe Elite Wagon van de tequilatrein © Jose Cuervo Express

Golden Skybridge in Canada

Wanneer we terug naar Canada kunnen reizen is nog niet duidelijk, maar deze hangbrug staat vanaf nu op jouw bucketlist. De Golden Skybridge wordt met 130 meter boven de grond de hoogste van het land. De brug dient als overzetstuk om de bergketens Columbia en Rocky met elkaar te verbinden. Er is een brug op 80 meter hoog en een op 130 meter. Bovenop geniet je van het uitzicht van de bossen en een waterval. In de zomer zou er ook een deadride komen van meer dan een kilometer voor de adrenalinejunkies. In de buurt van deze bruggen vind je maar liefst zes canadese natuurparken. De ideale bestemming voor toeristen die rondtrekken in Calgary, Banff, the Okanagan en Vancouver.

Reserveren kan via de website van Banff Jasper en zijn flexibel om te annuleren of verplaatsen indien je door de coronatoestand niet kan gaan.

De Golden Skybridge in Canada © Pursuit

