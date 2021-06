Voor wie de landsgrens nog niet meteen over durft te steken: ook in eigen land is het heerlijk logeren.

Waarom boeken? Zelfs als je de intieme schrijverskamer niet gebruikt, kom je hier geïnspireerd en opgeladen buiten. Dat is dankzij het prachtige interieur in aardse kleuren, de bib met kunst- en designboeken, de hottub (heerlijk 's avonds!), sauna en nabijheid van het bos, maar vooral de persoonlijke service van gastvrouw Sophie, die kosten nog moeite spaart om haar gasten een unieke ervaring te geven. Bij aankomst wacht een welkomstmand met snacks en champagne. Dit adres zou perfect passen in de chique heuvels rond LA. Gelukkig voor ons ligt het gewoon in Oud-Heverlee.

'We wilden een logeerkamer voor internationale vrienden, maar al snel hadden we zin om ook buitenstaanders te ontvangen', zegt ze. Aantal kamers? In de twee suites met dubbelbed, kleerkast en en suite badkamer kunnen vier gasten verblijven. De sfeer? Met hulp van interieurarchitect Andy Kerstens werd de jarenzestigvilla knap gerenoveerd. Natuurlijke materialen zoals kalksteen of donker gerookt eikenhout geven het huis van de keuken, waar je gezellig kunt koken, tot de slaapkamers een internationale uitstraling. De inrichting bestaat uit authentieke rommelmarktvondsten en designobjecten die Sophie selecteerde. Zo zijn de houten eetkamerstoelen van de Franse Charlotte Perriand en hangt er kunst van de Britse Douglas Brothers en Tsjechische schilder Daniel Pitín aan de muren. Elk item heeft voor de uitbaters een persoonlijke betekenis. Meer dan een bed? Vraag en je zult bediend worden. Een professionele bedrijfspresentatie, culinaire workshop of vernissage organiseren? Je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk bij Mud, waar heel wat technisch materiaal aanwezig is. 'Dit gastenverblijf kun je volledig naar je hand zetten', zegt Sophie. Ook de brunch is een aanrader. De buurt? Met de elektrische fietsen verken je Leuven. Te voet ben je zo in het Heverleebos en bij zonsondergang waan je je aan de vijvers van Oud-Heverlee haast in Afrika.Vanaf 595 euro. mudresidence.com Waarom boeken? Als je nog niet verliefd was op je partner, word je het hier wel. De rust is onwezenlijk (op die ene brutale krekel na), in de tuin waan je je in Frankrijk, en binnen is aan elk detail gedacht, van het kommetje kersen dat je staat op te wachten op de kamer tot de inrichting: het hele plaatje klopt.Gastheer/vrouw? Private chef Maël Schamp en fotograaf Johannes De Bruycker waren eigenlijk op zoek naar een eventlocatie toen ze dit pand kochten, maar van het een kwam het ander: vandaag kan iedereen hier een kamer boeken om na een etentje in Gent te bekomen, een weekendje (of langer) te herbronnen of een brainstorm in huiselijke sfeer te organiseren. Aantal kamers? Twee suites met dubbelbed en ontbijttafeltje, de grootste heeft een prachtig uitzicht op de tuin, de kleinste ademt met z'n poedertinten een cosy sfeer. De sfeer? Hier hangt geschiedenis: eind negentiende eeuw liet een verliefde Belg het huis bouwen voor zijn Duitse minnares, Wilhelmina, wier naam op de gevel prijkt. Als er ooit een remake komt van Villa des Roses, is dit de perfecte locatie. Maar vergis je niet: het gebouw ademt dan oude grandeur, de inrichting is helemaal nu. Belgisch is het codewoord: één suite werd ontworpen door het Gentse Atelier Ecru, en via collectief Demain, dat Belgische jonge artiesten een platform wil geven, vond heel wat kunst van bij ons een plekje aan de muren. De gordijnen uit de grote suite zijn van het merk Designs of the Time van de familie Puylaert, de stukken marmer van Van Den Weghe op de vloer zorgen voor een arty je-ne-sais-quoi. Meer dan een bed? Dé twee grote troeven zijn de tuin (lees: de ideale schrijfresidentie!) en de keuken van Maël. De kaart bevat smakelijke gerechten, van gezonde misosoep tot comfortfood zoals spaghetti, maar op aanvraag serveert Maël je een driegangendiner zonder weerga: ze geeft klassiekers een aparte, verfijnde twist. Lees: topchefniveau. Hadden we al verteld dat ze in het verleden bij Graanmarkt 13 en Wout Bru kookte? En hoeft het nog gezegd dat ook het ontbijt helemaal áf is? De buurt? Hier kom je vooral voor de zalige rust. Voor wie het actiever wil, zijn er genoeg wandel- en fietsroutes in de groene omgeving.Vanaf 85 euro. wwwonder.be Waarom boeken? Werkstress, zeurende kinderen of de groeiende stapel klusjes in huis: iedereen heeft wel iets om aan te ontsnappen. Daarvoor is dit de perfecte plek. Alix - Table & Jardin d'Amis is een groene oase in hartje Gent waar je volop geniet van de rust, het lekkere eten en een zalig zacht bed. Gastheer/vrouw? De drijvende kracht achter deze zaak is de Gentse Alix Aelterman, een handelsingenieur die na een aantal jaar als marketingassistent besloot om haar passie voor koken te volgen. Wat begon met een paar avondjes koken voor vrienden en kennissen groeide al snel uit tot een bruisend restaurant. Sinds kort komt daar een B&B bij. Aantal kamers? Er zijn drie kamers: een classic en een de luxe tweepersoonskamer en een suite. Alle kamers kijken uit op de tuin. De luxekamer beschikt over een terras, de suite heeft een ligbad. De sfeer? De kamers van deze B&B bevinden zich in het charmante koetshuis van Alix' ouderlijk huis, dat ze eigenhandig verbouwde. In de kamers zie je nog stukken van de oorspronkelijke muren en ook de hoge plafonds zijn intact gebleven. Er ligt een prachtige parketvloer en de lobby nodigt uit om na het ontbijt nog even te blijven hangen. De bar in de lobby is selfservice en ook de muziek kies je helemaal zelf via een iPad. Veel meer hebben wij niet nodig om ons instant thuis te voelen. Meer dan een bed? Je kunt hier niet alleen uitstekend slapen, maar ook voortreffelijk eten, feesten en werken. Zelf aten we een hapje op het gezellige overdekte terras. De gerechten op de kaart zijn Ottolenghi-geïnspireerd, lokaal en seizoensgebonden. Kleurrijke groenten spelen de hoofdrol in creaties die zowel visueel als qua smaak weten te verrassen. Ook het aperitiefje van het huis is een absolute aanrader. De buurt? Dit ligt op een boogscheut van het station en op wandelafstand van het creatief kwartier in Gent. Zowel het SMAK als het STAM liggen vlakbij. Je hebt dus geen enkel excuus om de cultuurbarbaar uit te hangen.Vanaf 125 euro. alixtablejardin.be