Zestien 2.500 jaar oude goedbewaarde graftombes ontdekt in Egypte

De archeologen deden de ontdekking in Al Ghoreifa op zo'n driehonderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Cairo. De graftombes, waarvan sommige versierd zijn met hiërogliefen, verkeren nog in goede staat. Dat geldt ook voor een houten tombe. De graven zijn van de hogepriesters van de God Djehuty. Een van de sarcofagen is gewijd aan Horus, de God van de horizon en zoon van Isis en Osiris. De tombes en sarcofagen stammen uit de 26e dynastie en zijn vermoedelijk zo'n 2500 jaar oud.

Naast de sarcofagen werden ook tienduizend blauwe en groene graffiguurtjes (ushabti) en zevenhonderd amuletten, waarvan enkele van puur goud, in de tombes gevonden.

In februari van 2018 werden in dezelfde regio ook al vijftig mummies, waaronder twaalf kinderen, ontdekt.

Groot aantal recente ontdekkingen

Het afgelopen jaar werd al een groot aantal ontdekkingen gedaan in Egypte. Een overzicht:

Dertig intacte kisten met 3.000 jaar oude mummies gevonden in Luxor

Archeologen vinden groot aantal gemummificeerde dieren in Egypte

Oude ateliers en tombe ontdekt in Luxor in Egypte

4.400 jaar oude kalkstenen tombe ontdekt in Egypte

Archeologen onthullen 3.500 jaar oud graf in Luxor

Archeologen ontdekken goed bewaarde 4.500 jaar oude grafkamer in Sakkara

Groot aantal mummies gevonden in Egypte

Uitzonderlijk goed bewaard graf van meer dan 4.400 jaar oud ontdekt in Egypte







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .







Graftombes © AFP .