In Egypte is opnieuw een belangrijke archeologische ontdekking gedaan.

Archeologen hebben in Egypte bijna dertig goedbewaarde sarcofagen ontdekt. Dertien van de sarcofagen werden eerder deze maand gevonden en zojuist nog eens veertien, wat het totaal op 27 brengt. De grafkisten zijn vermoedelijk zo'n 2.500 jaar oud en verkeren nog in zo'n goede staat dat de oorspronkelijke kleuren en hiërogliefen gedeeltelijk zichtbaar zijn. Ook werd een aantal kleinere artefacten zoals beeldjes opgegraven. De kisten zijn waarschijnlijk niet geopend sinds het moment dat ze werden begraven.

أول فيلم ترويجى للاعلان عن كشف اثري للبعثة الاثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة والتي اسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به اكثر من ١٣ تابوت ادميا. وسيتم ارسال عدد من الافلام الترويجية الأخرى،وذلك لحين الاعلان عن كافة تفاصيل الكشف قريبا. انتظرونا Geplaatst door ‎Ministry of Tourism and Antiquities وزارة السياحة والآثار‎ op Zondag 6 september 2020

De sarcofagen lagen in een elf meter diep graf. Het is nog niet bekend wie er in de kisten begraven liggen. De vondst werd gedaan in Sakkara waar de laatste tijd meer spectaculaire ontdekkingen plaatsvonden. Sakkara is een necropolis die deel uitmaakte van de antieke hoofdstad Memphis. De stad, bekend van de trappenpiramide Djoser, ligt op 32 kilometer van Cairo.

Khaled El-Enany, minister van toerisme en oudheden, vermoedt dat deze ontdekking nog maar het begin is. Hij verwacht dat er nog meer sarcofagen en artefacten in de nabije toekomst gevonden zullen worden.

. © AFP

. © AFP

