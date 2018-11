Acht goed bewaarde mummies ontdekt in Egypte

De acht sarcofagen zijn gevonden in het gebied van de piramide van farao Amenemhat II, in de necropolis in Dasjoer. De mummies dateren uit de late periode in het Oude Egypte, tussen 664 en 332 voor Christus.

'De mummies zijn bedekt met een beschilderde laag karton in menselijke vorm', zegt Mostafa Waziri van het Egyptische ministerie van Oudheden. 'Drie van de mummies verkeren nog in uitstekende staat', voegt hij eraan toe.

Karton werd bij de begrafenisrituelen in het oude Egypte vaak gebruikt om mummies te bedekken.

Volgens het Ministerie zullen de vondsten over een tijdje tentoongesteld worden in de toekomstige musea in Hurghada en Sharm el-Sheikh, twee populaire badplaatsen aan de Rode Zee in het oosten van het land.

De afgelopen maanden kondigde Egypte verschillende ontdekkingen uit de oudheid aan, in de hoop de toerismesector nieuw leven in te blazen, een belangrijke sector voor het land. Het toerisme kreeg het zwaar te verduren door de onrusten sinds de opstand in 2011 tegen dictator Hosni Moebarak.