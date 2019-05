Op het plateau van de beroemde piramides van Gizeh is een kalkstenen tombe van twee priesters uit de vijfde dynastie (rond 2500 voor Christus) ontdekt.

Egypte heeft bekendgemaakt dat het een kalkstenen tombe van twee priesters uit de vijfde dynastie (rond 2500 voor Christus) heeft ontdekt op het plateau van de beroemde piramides van Gizeh.

Het dubbele graf behoorde toe aan een priester genaamd Behnui-Ka, die ook toprechter was in het Oude Egypte, en aan een andere priester genaamd Nwi, die de titel 'de zuiveraar van Koning Khafre' had.

Het graf maakt deel uit van een oude begraafplaats, die gedeeltelijk werd opgegraven tijdens opgravingen in de zuidoostelijke kant van het piramidegebied, zei Mostafa Waziri, secretaris-generaal van de Hoge Raad van Antquiteiten, op een persconferentie op de site.

De begraafplaats werd uitgebreid gebruikt tijdens de Late Periode (sinds begin van de 7e eeuw voor Christus). Op de site werden ook veel beschilderde en gedecoreerde sarcofagen uit die periode gevonden.

Vorige maand nog hebben archeologen een 3.500 jaar oude tombe en een mummie in een ongeopende doodskist uit minstens 1069 v.Chr. opgegraven op twee locaties in de Zuid-Egyptische stad Luxor.

Egypte heeft de afgelopen maanden een reeks ontdekkingen aangekondigd. De autoriteiten hopen dat die het toerisme land zullen doen heropleven.

