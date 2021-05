Het Amsterdamse stadsbestuur weert reclame voor vervuilende producten zoals vliegreizen in de metrostations. De stad wil op termijn, als eerste ter wereld, alle 'fossiele reclame' uit het straatbeeld weren.

Reclames voor goedkope vluchten naar Barcelona of voor blinkende diesel- of benzineauto's: ze zijn alomtegenwoordig in de stad. Maar op de meer dan driehonderd reclamepanelen in de Amsterdamse metro zijn ze niet meer te zien. Het Amsterdamse stadsbestuur weert er voortaan advertenties voor vervuilende producten. Op termijn moet die aanpak in de hele stad gelden, maar het stadsbestuur onderzoekt nog hoe dat juridisch haalbaar is.

De Nederlandse organisatie Reclame Fossielvrij noemt de beslissing een belangrijke stap. 'Het besluit om fossiele reclame uit de metro te weren komt op een cruciaal moment in de strijd tegen de klimaatontwrichting', zegt coördinator Femke Sleegers. 'We hebben geen tijd meer te verliezen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daar passen geen reclames bij die fossiele brandstoffen normaal houden en die klimaatverandering verergeren.'

Druk neemt toe

De beslissing van Amsterdam kadert in een bredere tendens: ook in Canada, Groot-Brittannië, Zweden en Finland zijn moties ingediend om reclame voor vervuilende producten te weren. Ook andere Nederlandse steden zeggen open te staan voor een verbod, maar zien dat liever op nationaal niveau.

Net zoals dat voor tabaksreclame gebeurde, zijn er nu maatregelen nodig voor advertenties voor vervuilende producten, klinkt het

Klimaatactivisten voeren ook in andere sectoren de druk op om reclame voor vervuilende producten en bedrijven te weren. Zo lijst een recent Brits rapport meer dan 250 grote sponsor- en reclamecontacten op tussen sportclubs en vervuilende industrieën zoals automerken, de luchtvaartsector of olie- en gasproducenten.

Net als tabak

De grote stromen geld van vervuilende industrieën botsen met de publieke klimaatbeloften die veel van de clubs en evenementen hebben afgelegd, zeggen New Weather Institute en Possible, de organisaties achter het rapport. 'Zo blijven ze de producten normaliseren die de klimaatverandering aanjagen.'

Net zoals dat voor tabaksreclame gebeurde, zijn er nu maatregelen nodig voor advertenties voor vervuilende producten, argumenteren ze. 'In beide gevallen gaat het om de promotie van producten en gedrag waarvan de wetenschap duidelijk heeft aangetoond dat ze schadelijk zijn voor de volksgezondheid', stelt het rapport. 'En in het geval van fossiele brandstoffen ook voor hun schadelijke bijdrage aan de klimaatcrisis.'

