In de Nederlandse provincie Noord-Brabant kan je sinds dit jaar over 330 kilometer wandelen van klooster naar klooster.

Het dit jaar geopende 'Ons Kloosterpad' is in totaal 330 kilometer lang en bestaat uit 15 etappes van 16,5 tot 28 kilometer lang. Je wandelt van het ene naar het andere bestaande of voormalige klooster in plaatsen als Vught, Den-Bosch, Uden, Oirschot, Heeswijk en Eindhoven.

Noord-Brabant telde in het verleden 660 kloosters. 450 van de gebouwen bestaan nog, maar een groot deel heeft ondertussen een andere functie gekregen, bijvoorbeeld als museum, hotel of retraitecentrum. Je kan onderweg overnachten in de kloosters (wel op voorhand reserveren) of in een hotel, B&B of camping langs de route. Alle overnachtingsmogelijkheden langs het 'Ons Kloosterpad' staan verzameld op de website Brabantskloosterleven.

Het bijzondere van het overnachten in een klooster is dat je zelf meemaakt hoe het dagelijkse religieuze leven eruit ziet. Er bestaan grote verschillen: sommige kloostersordes zijn naar binnen gericht, op stilte en contemplatie. Andere kloosters zoeken juist meer contact met de buitenwereld. Als je wil, kan je deelnemen aan de vieringen. Ook kan je ontbijten en dineren in de kloosters.

Bij ieder klooster zijn nog extra rondwandelingen uitgestippeld, die je naar eigen keuze of wel of niet kan afleggen. De wandellussen variëren in lengte van 2,5 tot 12 kilometer.

Als aandenken aan je wandeltocht ontwierpen kunstenaars 15 souvenirs, voor iedere etappe één, die je onderweg kan kopen. Ze hebben allemaal te maken met het kloosterleven. Ook is een boek uitgegeven: het Bindboek Ons Kloosterleven. Daarin vind je achtergrondverhalen, mooie foto's, interviews en weetjes die met de route te maken hebben.

Het dit jaar geopende 'Ons Kloosterpad' is in totaal 330 kilometer lang en bestaat uit 15 etappes van 16,5 tot 28 kilometer lang. Je wandelt van het ene naar het andere bestaande of voormalige klooster in plaatsen als Vught, Den-Bosch, Uden, Oirschot, Heeswijk en Eindhoven. Noord-Brabant telde in het verleden 660 kloosters. 450 van de gebouwen bestaan nog, maar een groot deel heeft ondertussen een andere functie gekregen, bijvoorbeeld als museum, hotel of retraitecentrum. Je kan onderweg overnachten in de kloosters (wel op voorhand reserveren) of in een hotel, B&B of camping langs de route. Alle overnachtingsmogelijkheden langs het 'Ons Kloosterpad' staan verzameld op de website Brabantskloosterleven. Het bijzondere van het overnachten in een klooster is dat je zelf meemaakt hoe het dagelijkse religieuze leven eruit ziet. Er bestaan grote verschillen: sommige kloostersordes zijn naar binnen gericht, op stilte en contemplatie. Andere kloosters zoeken juist meer contact met de buitenwereld. Als je wil, kan je deelnemen aan de vieringen. Ook kan je ontbijten en dineren in de kloosters. Bij ieder klooster zijn nog extra rondwandelingen uitgestippeld, die je naar eigen keuze of wel of niet kan afleggen. De wandellussen variëren in lengte van 2,5 tot 12 kilometer. Als aandenken aan je wandeltocht ontwierpen kunstenaars 15 souvenirs, voor iedere etappe één, die je onderweg kan kopen. Ze hebben allemaal te maken met het kloosterleven. Ook is een boek uitgegeven: het Bindboek Ons Kloosterleven. Daarin vind je achtergrondverhalen, mooie foto's, interviews en weetjes die met de route te maken hebben.