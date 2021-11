Wanneer in Vlaanderen nog geen sneeuw te bekennen valt, is het zuiden van ons land vaak al bedekt onder een laagje sneeuw. Een goede reden om naar Wallonië te trekken voor een winterse wandeling.

Je kan eropuit trekken in de stille bossen rond Saint-Hubert voor een stevige 20 kilometer lange wandelroute, maar je kan ook samen met de kinderen de wereld van de heksen, weerwolven en andere duistere wezens betreden rond het dorpje Ellezelles. We geven je tien wandeltips: in iedere Waalse provincie een korte wandeling van maximaal tien kilometer en een langere dagtocht. Nog veel meer tips voor een winterse wandeltocht vind je op de website van Visit Wallonië.

Luik: De hangende tuinen van Luik - 6 kilometer

Niet alleen Babylon had hangende tuinen. Ook in Luik kan je ze vinden, in het hart van de stad. Op de Hellingen van de Citadel ligt een stuk beschermde natuur van 90 hectare met bossen, boomgaarden, terrassen, siertuinen, moestuinen en historische gebouwen.

Door dit natuurgebied loopt een 6 kilometer lange wandelroute die start bij het Museum van het Waalse Leven. Je wandelt over smalle steegjes en trappen en daarom is de route gemiddeld zwaar. Ook de unieke trap Montagne de Bueren maakt deel uit van de route. Deze 374 treden tellende trap is behoorlijk steil, overbrugt een hoogteverschil van 70 meter en is 260 meter lang. De trap verbindt het stadscentrum met de Citadel. Je moet best wat moeite doen om de trap te beklimmen, maar onderweg staan bankjes om weer even op adem te komen en te genieten van het schitterende uitzicht.

. © Getty Images

Luik: De vallei van de Hoëgne - 11 kilometer

De Hoëgne start als een klein beekje op de Hoge Venen, maar verandert gaandeweg in een romantische en onstuimige rivier met talloze bochten. De rivier is 30 kilometer lang en deze wandeling door de vallei van de Hoëgne volgt de loop van het riviertje over 11 kilometer. Er is ook een kortere wandeling van 8 kilometer en een langere van 21 kilometer door deze vallei.

Het is een avontuurlijke wandeling die ook de iets oudere kinderen zal bekoren want je wandelt over houten bruggetjes, vlonderpaden, tussen rotsen en langs het snelstromende riviertje. De route begint op de parkeersplaats 'Au pont de Belleheid' in Jalhay. Ook deze wandeling is gemiddeld zwaar.

Luxemburg: Feërieke wandeling in de Gaume - 7 kilometer

Deze 7 kilometer lange wandeling in de Gaume is leuk om met de kinderen te doen want midden in een groot bos ligt de Feeënspelonk (Trou des Fées). Deze zandstenen grot met verschillende holtes en galerijen speelt de hoofdrol in allerlei verhalen en legendes over feeën. Rondom de grot loopt een educatief 'Feeënpad' waarop de kinderen allerlei opdrachten moeten uitvoeren om de feeën te helpen.

De wandeling start op de parking van Croix-Rouge in Montauban en loopt eerst over de RAVel: een netwerk van paden die voorbehouden zijn aan wandelaars en niet-gemotoriseerd verkeer. Daarna gaat de wandeling verder in het bos.

Hoëgne © Getty Images

Luxemburg: Verlaten wegen rond Saint-Hubert

Rondom Saint-Hubert loopt een 20 kilometer lange wandelroute waar je even kan genieten van de stilte die alleen doorbroken wordt door het geluid van het kabbelende water van een beekje. De wandeling start vanaf de Fagne de la Doneuse en daalt af door een groene vallei en verder langs het natuurreservaat 'Boulaie du Rouge Poncé', een berkenbos dat model staat voor de bossen die vroeger overal in de Ardennen te vinden waren, maar die grotendeels werden vervangen door naaldbossen bedoeld voor de houtproductie.

Namen: Rond het kasteel van Vêves - 6,5 kilometer

Één van de mooiste dorpen van Wallonië, een kasteel, kluizenaarshut, kruisweg en een schitterende omgeving: dit alles vormt het decor van de 6,5 kilometer lange wandeling die begint en eindigt bij de kerk van Celles. In het fraaie, in een vallei gelegen dorpje Celles liggen verschillende bezienswaardigheden waaronder de Sint-Hodelinuskerk, het Tankmonument als herinnering aan de Slag om de Ardennen in 1944 en het Kasteel van Vêves. De geschiedenis van dit in renaissance stijl gebouwde kasteel gaat terug tot de twaalfde eeuw en staat op een rotsachtige heuvel die boven de omgeving uitsteekt.

Vanuit het kasteel wandel je naar de kluizenaarshut en via de trappen van de kruisweg daal je af naar de sprookjesachtige vallei. Vervolgens wandel je langs het Kasteel van Boisseilles terug naar het startpunt: de kerk van Celles.

Kasteel van Vêves © Getty Images

Namen: Een reis terug in de tijd - 10 kilometer

Deze prachtige 10 kilometer lange route bij Anhée voert je terug naar de Middeleeuwen. Het hoogtepunt van de route is de ruïne van het Fort van Montaigle. Het fort dat in 1554 voor een deel werd verwoest door brand, staat op een steile rots op de plaats waar de twee rivieren Molignée en Flavion bij elkaar komen. De route loopt door de groene Molignée-vallei en begint en eindigt op de Place des Français in Anhée.

Henegouwen: Het pad van het vreemde - 5,7 kilometer

In het dorpje Ellezelles start een 5,7 kilometer lange merkwaardige wandeling. Merkwaardig omdat je een wereld vol heksen, weerwolven en andere vreemde wezens binnenwandelt. De route ontstond in de jaren tachtig toen schilder, beeldhouwer en schrijver Watkyne, zelf afkomstig uit Ellezelles, op het idee kwam om een wandelpad te verfraaien met sculpturen van gobelins, duivels, heksen en allerlei andere wezens die geheime bijeenkomsten in het bos houden. Kleine groene duiveltjes en rode heksen wijzen je de weg.

De kunstenaar voegt nog voortdurend nieuwe werken toe aan de route waardoor een wandeling door deze tentoonstelling in de openlucht ieder jaar weer een beetje anders is.

Ellezelles © Belga

Henegouwen: La Boucle Noir rond Charleroi - 23 kilometer

Een stevige wandeling, zowel qua afstand als moeilijkheid, is deze 23 kilometer lange route in en rond Charleroi. De wandeling start bij het station Charleroi-Zuid en staat in het teken van het mijnverleden van de streek. Je wandelt eerst op het jaagpad langs de Samber. Een jaagpad loopt langs een kanaal of rivier en werd vroeger gebruikt om schepen voort te trekken.

Je passeert oude staalfabrieken, de terrils van Martinet, Dampremy en La Docherie, passerelles (jaagbruggen), een voormalige stroomcentrale, een oude spoorlijn.... kortom je neemt een duik in het industriële verleden van Charleroi en de omgeving. Uit een ander tijdperk stammen de kastelen van Marchienne en Monceau die ook langs de wandelroute liggen.

Waals-Brabant: Wandeling Chavées - 6 kilometer

Het kasteel van Hélécine is zelf niet toegankelijk voor het publiek, maar het grote park eromheen wel. En door dit fraaie park met mooie bomen en vier vijvers loopt een 6 kilometer lange wandelroute. De wandeling start bij het Armand Pellegrin Museum waar je kennis kan maken met de folkore en geschiedenis van de regio. Je passeert ook het MiaBW (Archeologisch Interpretatie Museum van Waals-Brabant): een leuk en interactief museum over de archeologie van het gebied. Je mag er van alles aanraken en uitproberen. Je kan de wandeling nog verlengen tot 9 of 11 kilometer.

Waterloo © Getty Images

Waals-Brabant: In het hart van de veldslag van Waterloo - 14 kilometer

Nog veel meer geschiedenis vind je tijdens deze 14 kilometer lange wandeling over en langs het slagveld van Waterloo waar in 1815 de Franse keizer Napoleon werd verslagen door geallieerde strijdkrachten van onder andere Britten en Nederlanders.

Je wandelt er soms door een glooiend landschap met wijdse vergezichten en soms over hollewegen. Enkele historische hoogtepunten langs de route: het beroemde monument van een leeuw op een heuvel, de boerderij La Haye Sainte die dankzij de rol die het gebouw speelde in de slag geklasseerd staat als historisch monument en het domincanerklooster van Fichermont waar de zingende non Soeur Sourire (Jeanne Paule Marie Deckers) woonde.

