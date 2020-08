Niet alleen activiteiten als wandelen en fietsen profiteren van de coronacrisis, steeds meer mensen werpen al eens graag een hengel uit. Vissen, en één zijn met de natuur in het algemeen, heeft immers een positieve invloed op de fysieke en psychische gezondheid.

Hengelsportwinkels kunnen de vraag niet meer bijhouden en zelfs jongeren vinden deze zomer de weg naar een klapstoeltje bij het water sinds het weer toegelaten is om een lijn uit te werpen. De aanvraag van het 'visverlof' is bij ons een regionaal geregeld waardoor het moeilijk rekenen is. In Nederland verdubbelde het aantal 'vispassen' echter, en ook in Engeland gaan steeds meer mensen (opnieuw) vissen.

Gone fishing

Het Environment Agency telde intussen meer dan 100.000 hengelaars. De verkoop van visvergunningen steeg met bijna een vijfde tegenover dezelfde periode vorig jaar. Sinds de versoepeling van de Britse coronamaatregelen op 13 mei gaat de vraag naar een visuitrusting voor beginners eveneens steil bergop, melden de hengelsportwinkels. Hengelen was een van de eerste sporten die opnieuw toegelaten werden na de lockdown. 'We zien een explosie in vergunningsaanvragen. Mensen hebben nu meer dan ooit de behoefte om naar buiten te gaan en aan de dagelijkse stress te ontsnappen', weet Heidi Stone, manager van het bureau. Er zijn meer dan 750.000 vissers met een vergunning in Engeland en Wales en het Environment Agency mikt op 1 miljoen in 2025.

Vistherapie

Medische professionals ondersteunen trouwens de oproep om te gaan vissen en buitenactiviteiten te ondernemen om de gevolgen van de pandemie aan te pakken. 'Er is steeds meer bewijs dat tijd doorbrengen in 'groene en blauwe ruimtes' een erg positief effect heeft op de mentale gezondheid, en een beschermende en herstellende werking heeft', verklaarde Antonis Kousoulis, directeur van de Britse Mental Health Foundation.

