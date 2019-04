Zes jaar na Rana Plaza: 'Eindelijk worden ook modemerken verantwoordelijk gesteld'

Lotte Philipsen Redactrice KnackWeekend.be

Op 24 april herdenken we de instorting van de textielfabriek Rana Plaza. Meer dan duizend doden en honderden gewonden betaalden de prijs voor de op hol geslagen mode-industrie. Zes jaar later gaan we na of de situatie voor textielarbeiders is verbeterd.

Textielarbeiders in Bangladesh