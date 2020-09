Het Duitse modeplatform Zalando gaat vanaf oktober in België ook tweedehandskleding verkopen. Belgische klanten zullen dan via de populaire webshop hun kledingstukken te koop kunnen aanbieden, of zelf op zoek gaan naar een tweedehandskoopje.

Het tweedehandsaanbod bij Zalando, "pre-owned" gedoopt, wordt vandaag al gelanceerd in Duitsland en Spanje. Begin oktober komen daar naast ons land, ook Nederland, Frankrijk en Polen bij.

Het succes van de Vinted-app in België bewijst dat de verkoop van tweedehandskleding een groeiende markt is. Zalando ziet vooral interesse bij millenials. Analisten menen dat de tweedehandsverkoop voor het onlineplatform vooral interessant is om data te verzamelen over zijn klanten en hun kleerkast.

Qua inkomsten zou de tweedehandsverkoop nog vrij beperkt blijven. Het voordeel van het Zalando-platform is het grote klantenbestand over heel Europa, het gebruiksgemak en de gratis verzending en -retour, luidt het maandag. Zalando mikt ook op plasticvrij, door de kledingstukken in gerecycleerd papier te verpakken. De klant die zijn stukken verkoopt met dit platform, kan kiezen tussen een cadeaubon van Zalando of een gift voor een goed doel (Rode Kruis of WeForest).

Het tweedehandsaanbod bij Zalando, "pre-owned" gedoopt, wordt vandaag al gelanceerd in Duitsland en Spanje. Begin oktober komen daar naast ons land, ook Nederland, Frankrijk en Polen bij. Het succes van de Vinted-app in België bewijst dat de verkoop van tweedehandskleding een groeiende markt is. Zalando ziet vooral interesse bij millenials. Analisten menen dat de tweedehandsverkoop voor het onlineplatform vooral interessant is om data te verzamelen over zijn klanten en hun kleerkast. Qua inkomsten zou de tweedehandsverkoop nog vrij beperkt blijven. Het voordeel van het Zalando-platform is het grote klantenbestand over heel Europa, het gebruiksgemak en de gratis verzending en -retour, luidt het maandag. Zalando mikt ook op plasticvrij, door de kledingstukken in gerecycleerd papier te verpakken. De klant die zijn stukken verkoopt met dit platform, kan kiezen tussen een cadeaubon van Zalando of een gift voor een goed doel (Rode Kruis of WeForest).