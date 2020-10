Nog tot 15 november kan je tijdens het winkelen in modestad Antwerpen heel wat bijleren over de impact van de mode-industrie aan de hand van weetjes en tips, tentoongesteld in winkelvitrines. Het duurzame modeplatform COSH! maakte ook een handige gids die je langs de verschillende etalages leidt.

Dankzij deze shoppingroute en bijhorende gids ontdek je tijdens een coronaproof zoektocht in de frisse buitenlucht welke impact verschillende textielsoorten hebben op het milieu, wat de arbeidsomstandigheden van textielarbeiders zijn en waar je in Antwerpen terecht kunt voor een duurzaam alternatief. De gids bevat een stadsplan met de adressen van de deelnemende winkeletalages, maar ook heel wat boeiende informatie over wat duurzame mode inhoudt en hoe je het kunt herkennen.

'Met de coronaproof tentoonstelling willen we consumenten die zich nog niet bewust zijn van de impact van de mode-industrie op een gemoedelijke manier informeren over de problemen én oplossingen' aldus Niki de Schryver, oprichtster van COSH!.

Antwerpen heeft heel wat adresjes waar je lokale en internationale duurzame modemerken kunt shoppen, maar niet iedereen weet waar je ze kunt vinden. Deze moderoute maakt bewust shoppen gemakkelijker.

Team COSH! © Henk Vandebroucke

Praktisch Pik een Conscious Shopping Guide Antwerp gratis op bij deelnemende handelaren of bij de Visit Antwerp balies op de Grote Markt of in het treinstation. Je kan kiezen tussen een twee routes. Ga langs bij de duurzame Belgische ontwerpers of bij eco-lifestyle boetieks of mix beide door elkaar. De installaties zijn nog tot 15 november te bezichtigen bij de deelnemende handelaars. Je herkent de deelnemende winkels in de stad ook makkelijk aan de roos-blauwe raamstickers. Scan ook de QR-codes op die raamstickers en ontdek een pak informatie over de duurzaamheid van de merken in de winkel. Alle informatie op cosh.eco

