De Belgische mode heeft een internationale topreputatie. Toch kan een op de vijf Belgen geen label uit eigen land noemen. Tijdens de Week van de Belgische mode zetten we elke dag een Belgische ontwerper in de kijker. Vandaag: oprichter Nele Van Doorslaer en designer Virginia Visan van Collectors Club.

Na jarenlange ervaring in haar eigen winkels richtte Nele Van Doorslaer samen met haar zus Veerle een eigen merk op: Collectors Club. Een wereld geïnspireerd door design, hedendaagse kunst en inspirerende vrouwen. Samen met de creativiteit van designer Virginia Visan is de tijdloze lijn ondertussen een succes binnen de Benelux en daarbuiten. Nele en Virginia vertellen het verhaal achter het merk.

HET IDEE

Virginia: 'We zijn vertrokken vanuit onze naam: Collectors Club. Wat voor soort club wilden we creëren? Welke vrouwen wilden we bereiken met ons product? Elke collectie is geïnspireerd op een iconische vrouw uit de geschiedenis. Iemand met een andere stijl, een andere denkwijze of met inspirerend werk. Het profiel van deze vrouwen vormt een vertrekpunt. In het verleden lieten we ons beïnvloeden door schrijfster Anaïs Nin, die bekend werd met haar dagboeken en het kleurenpallet van schilder Elisabeth Peyton. In de toekomst willen we graag een groter publiek bereiken.'

Nele: 'Met ons merk willen we creatieve mensen samenbrengen, vandaar het woord 'Club'. Onze kleren zijn tijdloos en seizoenloos. Alle stukken binnen een collectie zijn onderling combineerbaar. De productie houden we zoveel mogelijk binnen Europa, onze stoffen komen deels uit Japan en deels uit Italië. We vinden het belangrijk om de prijs-kwaliteitverhouding nauwgezet te bewaken.'

Virginia: 'De Japanse stoffen zijn gemaakt met zeer oude weefgetouwen. Ze kunnen daarmee interessante texturen ontwikkelen in de stoffen. Hoe een bepaalde stof voelt, is voor ons erg belangrijk.'

NIEUW PROJECT

Enkele outfits van Collectors Club © Alexander Popelier

Nele: 'Mijn zus en ik zitten al elf jaar in de retail. Collectors Club was de kers op de taart. De lancering van een eigen merk was enorm leerrijk. We zijn klein begonnen met projecten in onze eigen winkels. Dat verliep vlot en verkocht goed. Het is een zegen om als zussen te kunnen samenwerken. We hebben wel eens een meningsverschil, maar nooit zware discussies. We zijn elkaars klankbord. Nu hebben we ons wat meer opgesplitst omdat het veel werd: zes winkels en een groeiende eigen lijn. Nu hou ik me vooral bezig met Collectors Club en zij met onze winkels van A Suivre.'

Virginia: 'Ik ben via een gemeenschappelijke vriend bij Collectors Club terechtgekomen. Ik kreeg een telefoontje dat Nele op zoek was naar een ontwerper. Op dat moment was ik net gestopt bij Bruno Pieters, de timing was perfect. Er was op dat moment nog geen duidelijk DNA voor het merk. We zijn daar samen naar op zoek gegaan. Een hele uitdaging, maar dat was precies wat ik zocht. Ik hou ervan om in alle lagen van het proces betrokken te zijn.'

GEEN ROZENGEUR EN MANESCHIJN

Nele: 'Het retaillandschap is geen rozengeur en maneschijn. Ik denk dat iedereen in de sector dat weet. Maar - even hout vasthouden - we zijn nog niet voor onaangename verrassingen koemn te staan. De modesector is een zeer uitdagende sector, maar we gaan die uitdaging met plezier aan. Ik wil het merk internationaal nog meer op de kaart zetten.'

Collectors Club © Alexander Popelier

WERK EN FAMILIE

Virginia: 'Ik denk dat ik geluk heb dat mijn man ook een creatieveling is. Mijn familie heeft mijn keuzes in het leven ook altijd gesteund. Familie is het belangrijkste in het leven. Soms is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen werk en privé. Als de mensen rondom je hetzelfde doen, dan is er meer begrip. Mijn familie is helaas niet zo creatief, de focus ligt vooral op economie en financiën.'

Nele: 'Mijn familie is ook ondernemend, maar niet echt creatief. Door Collectors Club heb ik ontdekt dat het creatieve mij wel enorm triggert. Het geeft me energie om me te laten omringen door creatieve mensen. Toch is er altijd tijd te kort. Ik heb vier kinderen, een stevig gezin. Mijn man werkt ook hard en is vaak in het buitenland, dus soms is het wat zoeken. We zijn wel goed georganiseerd, waardoor de kinderen niet echt lijden onder de energie die we steken in ons werk. We zijn ook een sociaal koppel. Mijn man en ik gaan graag eens een glas drinken met vrienden of eens een avondje weg. Corona en de lockdown zijn goed geweest om eens na te denken over de rollercoaster waarin we leven. Een moment om terug naar de essentie te gaan, ons gezin.'

Collectors Club © Alexander Popelier

GOEDE RAAD

Nele: 'Kijk niet om en doe verder. Ik ben een eeuwige optimist. Dat was ik al als kind. Wanneer mijn ouders vroeger naar een oudercontact gingen, zeiden ze altijd dat ik een sloeber was, maar het zonnetje in huis. Ik ben van het YOLO-principe, you only live once. We gaan voor een doel, met vallen en opstaan, maar altijd recht vooruit. Ik ben ook een enorme flapuit. Mijn man zegt vaak dat ik twee keer moet nadenken voor ik iets zeg, maar misschien is dat net mijn charme (lacht).'

Virginia: 'Het maakt niet uit wat er gebeurt, maar wat je ermee doet. Die goede raad heb ik ooit in een boek gelezen. Misschien is dat de reden waarom ik en Nele zo goed overeenkomen. Wanneer er iets gebeurt, richt ze zich meteen op een oplossing. Ik vind dat een goede houding. Er lopen altijd dingen mis.'

Links: Nele Van Doorslaer, rechts: Virginia Visan gefotografeerd door Bruno Pieters © Foto R.V.

IN HET KORT: NELE VAN DOORSLAER EN VIRGINIA VISAN Zijn geïnspireerd door... Nele: 'Het verhaal van Isabel Marant. Beginnen met een T-shirt collectie en zo'n imperium uitbouwen, dat is fantastisch.' Virginia: 'Dries Van Noten is een van mijn favorieten met zijn klassieke benadering van mode. Hij is zo gefocust en goed in wat hij doet. Het is onmogelijk om hem te negeren. Daarnaast vind ik streetwear en mensen op straat ook heel inspirerend. Ik volg Karen Blanchard, een Britse vlogger die in New York woont. Ze heeft een serie 'What everyone is wearing in New York' en spoort mensen op met interessante outfits. Je ontdekt zo de persoon achter de outfit. Super inspirerend.' Shoppen... Nele: 'Dat doe ik zelden in België want mijn kast hangt, bij wijze van spreken, vol met kleren uit onze winkel. Voor accessoires ga ik wel eens naar Louise 54 in Brussel of naar Graanmarkt 13 in Antwerpen. Bij Patricia Vintage in Gent spring ik ook altijd binnen om een leuk vintage accessoire te zoeken. Ik shop eigenlijk meer voor mijn kinderen. Daar kan ik me in uitleven.' Virginia: 'Het is een paradox dat we zelf niet echt shoppers zijn denk ik (lacht). Je vindt me eerder in een boekenwinkel. Ik ga altijd naar Copywright in Antwerpen om te kijken of er iets nieuws ligt. Toch hou ik nog steeds vast aan twee favorieten: Orhan Pamuk met The Museum of Innocence en Just Kids van Patti Smith. Momenteel lees ik haar bundel kortverhalen Devotion. Ik hou van haar schrijfstijl. Pure oprechtheid en eerlijkheid.' Drinken in... Virginia: 'Normo in Antwerpen. Dat is mijn favoriete koffieshop.' Nele: 'Ik ga graag een cocktail drinken in The Pharmacy in Knokke. Dat is een uitstap dat ik ieder jaar op mijn wishlist zet. Een vast momentje samen met mijn man.' Eten in... Nele: 'De muishond, een van mijn favoriete restaurants in Kortrijk. Je eet er in de living van een vintage hoevetje. Het is een heel persoonlijke zaak met een klassieke keuken. De beste steak au poivre gemaakt op ambachtelijke wijze, doorgegeven van generatie op generatie. Ik hou daarvan. Tegenwoordig zijn er heel veel nieuwe keukens en fusions. Dat is allemaal leuk, maar voor mij mag het authentieke nog aanwezig zijn.' Virginia: 'Mijn favoriet heet Siam Sally. Ze maken streetfood uit Thailand en is super lekker. Je ontdekt het restaurant via een kleine gang, door een garage en komt uiteindelijk terecht in een soort oase.' Reizen naar... Nele: 'Parijs. Ik woon in Kortrijk dus op een uur en twintig minuten sta ik in Parijs. Mijn man en ik doen dat regelmatig. In Les Deux Magots gaan zitten en kijken naar inspirerende mensen die over straat lopen. Een keer naar een expo of lang gaan wandelen. I love it.' Virginia: 'Mijn beste vriendin woont in Kopenhagen. De voorbije jaren was ik er regelmatig. Ik hou van de sfeer. De laatste keer dat ik er was, hebben we het Louisiana Museum of Modern Art bezocht. Dat ligt een beetje buiten Kopenhagen op een zeer mooie locatie naast de zee. Ook de kunstcollectie die ze daar tonen, is behoorlijk indrukwekkend.'

