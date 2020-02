Deze modetrends zijn van de runway geplukt en in het dagelijkse leven geplaatst.

Het zijn donkere tijden, ook in de mode. Het goede nieuws: je hebt dit ongetwijfeld al in je kast hangen.Oona Bovri (22) is studiomanager bij Isabel Miquel Arques Fine Art Photography. Simon Dhaen (26) is muzikant. Hij is de vaste trompettist van de band Fanfaar Fatal en bracht net zijn soloplaat Excuse Me For Derange uit. Less is more. Ga voor krachtige stukken met een grote impact. Sofie Hoflack (30) is kunstenares en actrice. Ze deed mee in o.a. Het Tweede Gelaat (2017) van Jan Verheyen en de kortfilm Bertha Benz. Opgepast! Fluorescerende kleuren, er is dit seizoen geen ontkomen meer aan. Zjoske Van den Wouwer (22) studeert kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Ze werkt daarnaast ook in haar moeders kapsalon The Pony Club, het restaurant Middle Eats en de galerie van Alain Hens in Antwerpen. Met stip de belangrijkste print van het seizoen.Dorothee Pavloshenko (56) is gezondheidscoach en actief als amateurperformer. Een fashionflashback naar brede schouders, leggings en drukke prints. Lena Suijkerbuijk (26) is actrice. Ze speelde Lina in de film Home (2016) van Fien Troch, waarvoor ze de Ensor voor beste actrice won op het filmfestival van Oostende. Groen is in de mode. Letterlijk én figuurlijk. Van duurzame stoffen tot prints recht uit de natuur. Sumalin Gijsbrechts (44) werkt voor het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Ze heeft een zoon van vijf jaar en is plusmama van twee dochters.