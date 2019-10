Thierry Mugler, de man achter de epauletten: 'Ik trek nu alle registers open'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

De naam Thierry Mugler is voor altijd verbonden met powerdressing en spraakmakende parfums. Zijn expo in Rotterdam is een ode aan de verbeelding.

© MAX ABADIAN

Kim Kardashian en Cardi B. in vintage Mugler op de rode loper, modecollecties en magazineshoots geïnspireerd op zijn kenmerkende powersilhouet met brede schouders, wespentaille en hoge hakken: de schaduw van Thierry Mugler was dit jaar overal in de modewereld. Klap op de vuurpijl, zeventien jaar nadat de Franse ontwerper de mode voor bekeken hield, is de spectaculaire tentoonstelling Thierry Mugler: Couturissime in de Rotterdamse kunsthal. De première in Montreal eerder dit jaar klokte af op bijna driehonderdduizend bezoekers.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×