In de queeste naar duurzame mode gaan steeds meer merken op zoek naar een plantaardig alternatief voor het - toch wel erg vervuilende - dierlijke leer. Wat dacht je van sneakers of een handtas van onvervalst Italiaans appelleer?

Eind vorig jaar bracht het duurzame Amsterdamse handtassenmerk O My Bag een lijn uit in AppleSkin, boven op hun collectie in ecologisch behandeld leer. Het relatief nieuwe materiaal wordt gemaakt van klokhuizen en schillen uit de appelindustrie in Zuid-Tirol. O My Bag-CEO Paulien Wesselink: 'We wilden onze veganistische fans tevredenstellen, maar ook trouwe klanten vroegen naar een plantaardig alternatief. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar manieren om te innoveren met duurzame materialen en om de productie te verbeteren.' Voor Wesselink was het vooral belangrijk dat het plantaardige leer stevig en stabiel genoeg was, een uitdaging waarbij vegan leer soms teleurstelt: 'We hebben lang onderzoek gedaan naar veganistische alternatieven tot we bij AppleSkin uitkwamen. Het voldoet aan onze hoge kwaliteitsnormen. Bovendien lijkt het ook visueel op ons natuurlijke ecoleer. De leverancier is heel transparant over hoe en waarvan het materiaal gemaakt wordt en hij stelt hoge eisen aan zichzelf die in lijn zijn met onze duurzaamheidsambities.' De vegan tassen werden positief ontvangen, aldus Wesselink: 'We bekijken momenteel of we nog meer bestaande modellen in appelleer kunnen uitbrengen. Misschien brengen we ooit de hele collectie uit in appelleer.' Belgisch sneakerlabel Komrads, van ondernemerskoppel Vandevelde-Goegebuer, gebruikt appelleer voor z'n APLS-collectie. Appelleer benadert niet alleen de look en stevigheid van de real deal, het recycleert ook nog eens afval uit de voedingsindustrie. Fruitteelt is sowieso minder schadelijk dan veeteelt. Ook al is dierlijk leer een restproduct van de vleesindustrie, het vermindert de broeikasgassen en methaanuitstoot niet. Het looien gebeurt vaak chemisch en per kilogram leer wordt daarbij driehonderd liter water verbruikt. Mark Vandevelde: 'We zagen dat de sneakermarkt erg vervuilend was en wilden met Komrads het duurzame alternatief zijn. We hebben vier jaar aan de ontwikkeling gewerkt, nog voor de eerste sneaker op de markt kwam. Allereerst verduurzaamden we onze klassieker, de ICNS, met honderd procent gerecycleerd katoen, rubber en PET, en verhuisden we onze productie naar Portugal. Daarnaast gingen we op zoek naar een goed alternatief voor leer voor een nieuwe lijn. Appelleer werd op dat moment nog niet gebruikt voor schoenen, het was dus iets unieks én we reduceerden afval. Daarnaast wordt het dichtbij geproduceerd, dat scheelt nóg meer in CO2. We blijven bewust binnen Europa: het rubber komt uit Portugal, voor onze nieuwe ocean waste-lijn werken we samen met vissers in Zuid-Spanje. De sneakers doen het goed: klanten vinden het heel belangrijk dat het materiaal gerecycleerd is. We hebben de coronacrisis gevoeld als merk, maar die heeft consumenten ook wakker geschud. De klimaatproblematiek begint door te sijpelen, de mensheid blijkt niet onaantastbaar.' Een - terecht - punt van kritiek is dat appelleer, zoals de meeste vegan leersoorten, niet honderd procent natuurlijk is. Plantaardige bestanddelen worden immers vaak gemixt met polyurethaan of gecoat met hars om het materiaal steviger te maken. Maar ook dierlijk leer is niet biologisch afbreekbaar. Plantaardig leer is bovendien nog een jonge industrie, in volle groei. De vraag neemt toe en merken als AppleSkin blijven intussen gewoon doorwerken aan het perfectioneren van hun materiaal, om het op termijn biologisch afbreekbaar en zo low impact mogelijk te maken.