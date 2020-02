De geruchtenmolen draait op volle toeren. De Britse ontwerpster Phoebe Philo zou een eigen merk lanceren, met een focus op duurzaamheid.

Volgens Women's Wear Daily bevestigen verschillende anonieme bronnen dat de voormalige creatief directeur van Chloé (2001-2006) en Céline (2008-2018) een comeback plant in de vorm van een eigen label. Haar trouwe schare fans springen vast een gat in de lucht. Vooral sinds haar jaren bij Céline beïnvloedde Philo de manier waarop vrouwen zich het voorbije decennia kleedden: minimalistisch chic, tijdloos en comfortabel. Na haar vertrek bij Céline bleef de ontwerpster grotendeels uit de spotlights. Af en toe werd er gefluisterd dat ze getekend had bij een groot modehuis, zoals Burberry of Chanel, maar niets bleek minder waar.

Phoebe Philo voor Céline: SS17, FW17-18 en SS18 © Getty

Bloeiende carrière

Phoebe Philo begon haar carrière bij Chloé, waar ze aangesteld werd als assistente van haar goede vriendin Stella McCartney, die daar toen de creatieve leiding had. Vanaf 2001 nam Philo de leiding over en kreeg ze erkenning voor haar vrouwelijke, romantische silhouetten en de creatie van de razend populaire Paddingtonhandtas.

In 2006 verliet ze Chloé, en na een persoonlijke pauze van twee jaar slaagde LVMH erin haar binnen te rijven om het toen tanende Céline weer op de kaart te zetten. Wat ze met verve deed. Philo werd een van de meest relevante ontwerpers van de voorbije tien jaar. Naast haar goed verkopende prêt-à-porter collecties, oogstte ze ook succes met haar handtassen bij Céline: de Trio, de Phantom en de Trapeze werden it-bags, die nog steeds rond menig hals of arm bengelen.

De toen tachtigjarige schrijfster Joan Didion was het gezicht van de SS15-campagne van Céline © Gf

Zelf verklaarde ze haar populariteit tijdens interviews als volgt: 'Ik ontwerp gewoon wat ik zelf wil dragen' en 'ik vond gewoon dat het tijd was voor een meer 'back to reality' aanpak in mode. Kleren die mooi en krachtig zijn, die ideeën en inspiratie uitstralen maar die wel gedreven worden door het echte leven.' Intussen trok ze ook bij Céline de deur achter zich dicht, waarna Hedi Slimane het creatieve roer overnam en het label prompt omdoopte tot Celine, zonder accent.

Toekomstmuziek

Haar fans rouwden om haar vertrek en wachten sindsdien hoopvol op nieuws van Philo's terugkeer naar de mode. Die zit er volgens WWD aan te komen. Hetzij in de vorm van een eigen merk met een ecologische insteek, hetzij als ontwerpster bij het modehuis Azzedine Alaïa. Voorlopig blijft het giswerk hoe en wanneer ze terug op de modekalender zal verschijnen.

