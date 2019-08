Van mid season sales tot koppelverkoop: soms lijkt het wel tien maanden per jaar uitverkoop. Wat doen die solden met de modesector? Betaalt er nog iemand de volle prijs? En zijn die afprijzingen wel echt een cadeau voor onze portefeuille?

Ik beken: ik ben een soldenshopper. Geen fanatiekeling die op dag één staat aan te schuiven. Maar eens de eerste drukte voorbij is, schuim ik mijn lievelingsboetieks af op zoek naar affiches van -50% of -70%. Hoe meer hoe liever. Vorige maand scoorde ik voor een derde van de prijs een paar fantastische muiltjes. Een topstuk vinden voor een fractie van de prijs, het is een sport waar ik mateloos veel plezier uit haal. Meteen de reden waarom ik ook shop op rommelmarkten. Kortom: I love de solden. Het zijn gouden tijden voor mij en mijn medekoopjesjagers. Want er is altijd wel ergens een korting te scoren. Ja, er bestaat zoiets als de sperperiode. Maar die wordt vlot omzeild met gaten in het systeem genre koppelverkoop en fluisterkorting.

...