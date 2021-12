Ontdek de hoofdstad aan de hand van de nieuwe 'Second life'-routes van Optie B. De parcours lichten een honderdtal vintage- en tweedehandsadresjes uit, zorgvuldig geselecteerd door Brusselaars.

Tips van locals zijn altijd een goed idee als je het ons vraagt. Dat is ook de mening van Stad Brussel, die peilt naar de wensen en favoriete adresjes van het publiek en ze vervolgens bundelt in thematische routes. Iedereen kan deze raadplegen via de website optionB.brussels. Zo kunnen bezoekers uit binnen- of buitenland de schatten van de hoofdstad ontdekken, afgesteld op hun interesses.

Optie B, de communicatiecampagne ter ondersteuning van de handelszaken in Stad Brussel, heeft als tweede thema gekozen voor tweedehandsadresjes en zorgt zo voor een milieubewuste wandeling en een originele shopervaring.

Ramon & Valy © GF

Drie themaparcours

Tweedehands voor twee keer niks

Een klein budget? Geen probleem: deze route weet raad. Dit parcours valt samen te vatten in vier sleutelwoorden: circulair, recycling, selectie en upcycling.

Vaste waarden

In deze reeks vind je antiekzaakjes en luxe vintage kledingwinkels. Ideaal om onvergetelijke cadeaus te vinden of voor jezelf een vintage designerstuk op de kop te tikken.

Trendy en cool

Dit parcours is er voor liefhebbers van vintage mode van de forties tot de nineties. De vondsten uit deze shops bewijzen dat tweedehands zonder twijfel trendy kan zijn.

