Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Na haar studies aan de Antwerpse modeacademie koos de Oostenrijkse ontwerpster Flora Miranda (28) definitief voor de Scheldestad en haar eigen, toekomstgerichte label. Voor Rado tekende ze zopas de True Thinline Deep Web.

Je werk onderzoekt niet wat mode is, maar wat het kan zijn. Kun je dat bij een uurwerk ook?

'Er zijn beperkingen, want de vorm en het mechanisme liggen vast. Maar een designer speelt meer dan één rol. Soms wil ik een uitvinder zijn, op andere momenten werk ik rond schoonheid of comfort. Bij collabs moeten we vooral dezelfde mindset en waarden delen, zoals openheid om ideeën uit te wisselen en te experimenteren en de wil om met de beste materialen te werken.'

In haar ontwerpen speelt Flora Miranda graag met transparante stoffen en texturen. © Ronald Stoops

Je tekende theaterkostuums en deed expodesign voor Renault. Zoek je het avontuur?

'De couturejurken die ik in Parijs toon zijn wat niche, maar passen in verhalen die een breder publiek kunnen aanspreken. Dus zoek ik manieren om dat te bereiken en toch trouw te blijven aan mijn visie en aanpak. Zo werk ik onder meer rond opengewerkte en veranderlijke materialen, transparantie en beweging. In het horloge vertaal ik dat naar twee boven elkaar draaiende schijven die samen de wijzerplaat vormen.'

Een jury loofde ooit je eigenzinnige, onafhankelijke opstelling. Heeft die ook nadelen?

'Als je vernieuwende dingen wilt doen, ben je vaak te vroeg. Technieken worden niet meteen toegepast omdat er geen markt voor is. Maar ik klaag niet: een artistieke cross-over van mode, design en technologie biedt het voordeel dat je iets uniek doet en meerdere richtingen uit kunt.'