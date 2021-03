Less is more. Het is cliché zo hoog als een huis, maar net zoals met de meeste clichés schuilt er waarheid in. MAD Brussels geeft tijdens het United Fashion Festival het podium aan veertig vooruitstrevende ontwerpers. Samen tonen ze wat de toekomst van mode zou kunnen zijn: eentje waarin producenten en consumenten hongerig zijn naar minder en beter.

Welke toekomst is er weggelegd voor een van de vervuilendste industrieën ter wereld? Deze vraag staat centraal op het United Fashion Festival dat de komende twee maanden neerstrijkt in MAD Brussels. Curatoren Bénédicte de Brouwer (MAD) en Aya Noël, modejournalist en de dochter van ondernemer Sonja Noël, nodigden veertig vernieuwende ontwerpers uit om aan de hand van een tentoonstelling, lezingen en workshops te werken rond thema's als overconsumptie en duurzaamheid.

'De industrie stelt zichzelf al langer in vraag, maar tijdens de covidcrisis is dit geëxplodeerd', zegt Aya Noël. 'We zien echter maar weinig concrete oplossingen, waardoor de sector moeilijk ziet waar hij naartoe moet. Met deze expo wilden we niet focussen op wat misloopt, maar net tonen wat er wel mogelijk is en hoe we mode opnieuw kunnen vieren.'

Emma Bruschi © Cynthia Mai Ammann

Veertig ontwerpers uit negen verschillende landen onderzoeken onze relatie met kleding en tonen heel wat innoverende en verrassende projecten en creaties. Kun je jurken maken van rogge, of een handtas uit oud behangpapier? Met recente projecten en archiefwerk kaarten labels als Xuly Bët en designers als Tom Van der Borght, Marina Yee, Bethany Williams en Louis Appelmans de uitdagingen van de sector aan.

© Yaqine Hamzaoui

Ons huidige modesysteem werkt volgens de eindeloze en razendsnelle consumptie van kleding. Mode wordt gezien als een handelswaar en de wereld die we eromheen boetseren duwt ons in de richting van overconsumptie. De mode-industrie moet de waarden waarop zij steunt om te functioneren in vraag stellen om deze perceptie te veranderen. Als we mode erkennen als het culturele, sociale en economische mechanisme dat de sector werkelijk is, kunnen we het onduurzame systeem achter ons laten. De ontwerpers die deelnemen aan het festival experimenteren met duurzame mode en voeden het debat. Op die manier wijst het festival op de beperkingen van ons huidige systeem en toont het dat het anders kan.

Nicole Mclaughlin © GF

Voor het festival vervaardigden de ontwerpers Doriane van Overeem, Karolina Jurikova en Maximilian Rittler zelfs een duurzame en betaalbare modecollectie uit tweedehands kledingstukken en deadstock materialen, die in de shop van het MAD en op de website verkrijgbaar zal zijn. De ontwerpers kregen begeleiding van drie mode-experts: Veronique Branquinho, Niki de Schryver (Cosh!) en Peggy Acke (MAD).

Met de nodige creativiteit blijkt duurzaamheid meer dan een modewoord.

Praktisch 1 april 2021 - 6 juni 2021 MAD Brussels: Nieuwe Graanmarkt 10, 1000 Brussels De expo is open voor publiek van woensdag tot zondag, van 11u tot 18u. Reserveer jouw timeslot en tickets op voorhand via mad.brussels

