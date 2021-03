De expo 'Pagne Africain', georganiseerd door Black History Month België in het Modemuseum Hasselt, dompelt je onder in de verschillende textielculturen op het Afrikaanse continent. De curatoren verzamelden een bijzondere selectie van Afrikaanse stoffen.

'Pagne Africain', een pan-Afrikaanse stoffententoonstelling, gunt je een blik op een exclusieve selectie Afrikaanse stoffen. Het textiel heeft niet enkel een esthetische waarde, maar onthult ook een rijkdom aan geschiedenis, kennis en spiritualiteit.

De Afrikaanse verscheidenheid wordt weerspiegeld in de verschillende textielsoorten, die in deze expo tentoongesteld worden. Laat je dus verrassen door de veelzijdigheid van het Afrikaanse continent, veruiterlijkt door de kleuren, texturen en motieven van het textiel. De expo wordt georganiseerd door Black History Month Belgium in Modemuseum Hasselt en wordt gecureerd door Rachel Hansoul, Stella Nyanchama Okemwa en Stephanie Collingwoode Williams.

Nog tot 25 april te bezoeken.

In het Modemuseum Hasselt loopt momenteel ook de tentoonstelling 'Dress.Code: Collectieverhalen onthuld'. Deze is nog te bezichtigen tot 9 mei 2021. Met een ticket voor Dress.Code kan je ook 'Pagne Africain' meepikken.

Op 12 maart om 19u wordt ook het sofagesprek 'Zwart in Limburg' uitgezonden vanuit het Hasseltse Modemuseum. Boeiende gastsprekers gaan in gesprek met Stella Nyanchama en Rachel Hansoul rond zwart zijn in Limburg.

