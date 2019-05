Na acht jaar ontwerpen voor grote namen zoals Tom Ford, Marc Jacobs en Roberto Cavalli zag Donovan Tjon (32) begin 2018 de kans om zijn eigen modemerk op te starten. Samen met architect Jan Pirenne (33) richtte hij het Antwerps label YNGR op. YNGR is een afkorting van 'younger', wat niet te maken heeft met leeftijd van hun doelgroep, wel met de attitude ervan.

Donovan verhuisde op zijn achttiende van het Caraïbisch eiland Sint-Maarten naar Europa om mode te studeren in Antwerpen, waar hij Jan Pirenne tegen het lijf liep. 'Donovan staat in voor het creatieve en ik voor het zakelijke deel. Dat betekent niet dat ik geen invloed heb op onze producten, want ik heb als architect ook ervaring met design. Door onze krachten en passie voor ontwerp te bundelen brengen wij een sterker product op de markt', legt Jan uit.

Weg met overproductie

YNGR is een accessoirelabel dat veel belang hecht aan duurzaamheid. 'We proberen doelbewust onze stockvolumes laag te houden om overproductie en verspilling tegen te gaan. We hebben zeer veel aandacht en energie gestoken in het uitbouwen van een doordacht ketenbeheer. Onze componenten komen uit verschillende Europese bedrijven die bij twee fabrikanten in Portugal en China worden samengesteld. Het gerecycleerd leer komt uit China, daarom produceren wij een van onze tassen in een andere Chinese fabriek vlakbij. De drie andere handtassen worden handmatig vervaardigd in Portugal. Ook hoe we financiering zoeken past in onze strategie, dat gebeurt namelijk via crowdfunding.'

© YNGR

Naast de duurzaamheid van het ontwerp, is ook het doelpubliek ervan belangrijk. Dat zijn de millennials in de stad. 'De jongere generatie laat steeds vaker de auto links liggen en kiest voor de fiets of het openbaar vervoer. Daarbij zijn tassen steeds belangrijker, want de consument moet die elke dag meedragen. Een ontwerp moet dus praktisch én mooi zijn. Toch heeft YNGR voor ons niet te maken met leeftijd, maar met attitude. Het is een houding waarbij je constant op zoek bent naar nieuwe ideeën en ervaringen. Dat is niet exclusief voor jonge mensen.' Volgens Jan en Donovan is dat een attitude die je steeds vaker ziet opduiken in steden.

© YNGR