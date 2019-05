Net zoals vorig seizoen is tie-dye een groot succes in de mode. We linken deze trend vaak aan 1970's hippies en Californische surfers, maar nu dringt een eigentijdse versie ook door tot op de catwalk.

Hippies, surfers en Nineties kids: dat is waar we tie-dye mee associëren. Denk aan oversized T-shirts, tie-dye petten en surfer shorts met regenboogpatronen. Tie-dye in de jaren negentig was opvallend, kleurrijk en behoorlijk in-your-face. Ondanks het gemopper over de hardnekkige comeback van trends uit de jaren negentig, blijven grote modehuizen ze opnemen in hun collecties. En ook in de ketens zien we items zoals chokers over de toonbank vliegen.

Tie-dye komt voor in allerlei vormen en maten. Van schoenen, tot sokken, T-shirts of jurken. Je kunt er voluit voor gaan, of de trend ietwat subtieler adopteren. Zo kun je een tie-dye shirt combineren met simpele jeans en een mooi paar hakken of sneakers. Echt onder de radar blijven? Ga voor een tie-dye scrunchie of rugzak.

© Getty Images/iStock

Van kop tot teen

Als je niet bang bent om op te vallen, kan je ook gewoon kiezen voor een volledige look. Kijk maar naar Stella McCartney's lenteshow. Het model draagt flowy jeans met een passend denim T-shirt, beide wit met blauwe tie-dye. Ze combineert de look met witte sandalen en een handtas. Kim Shui stuurde een model de catwalk op met een oranje-bruine tie-dye maxijurk en simpele hakken. MSGM liet dan weer alle remmen los met een kleurrijke jumpsuit en matching blazer.

Twijfel je? Geen zorgen, deze tie-dye is een vernieuwing van de 1970 trend, althans dat beweren modekenners. Het blijft dus niet bij regenboog-T-shirts, maar wordt ook toegepast op allerlei onverwachte stoffen zoals denim, satijn of wol en komt voor in een breed scala aan kleuren.

DIY

Natuurlijk moet tie-dye je er niet van weerhouden ook andere trends aan te hangen. Zin om alle voorjaarstrends uit te testen? Grijp dan naar tie-dye overalls of bike shorts met tie-dye print. De ultieme lentetrend - short en bijpassende blazer - is zelfs combineerbaar met deze hippievibes.

De doe-het-zelvers kunnen bovendien hun hartje ophalen. Elke jongere die opgroeide in de jaren negentig herinnert zich vanop kamp dat je gemakkelijk zelf aan de slag kunt met wat verf en een emmer water. En zo hoeft ook deze trend geen fortuin te kosten.