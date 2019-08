Modescenograaf Bob Verhelst: 'In Parijs zat niemand op ons te wachten'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Bob Verhelst (63) is scenograaf van modetentoonstellingen in binnen- en buitenland. Hij verzorgde de expo PiKANT! in Moorsel (tot 30 september), het Musée Delvaux in Brussel (vanaf 5 september) en de gasttentoonstelling van Wouters & Hendrix in het Antwerpse Diamantmuseum (vanaf 13 september).

© foto Joris Casaer

Ik ben aan de Modeacademie gestart zonder medeweten van mijn vader. Die had kennissen bij het Mercatorfonds en dacht vooral aan werkzekerheid. Ik heb in 1975 dus eerst een jaar grafiek gevolgd, maar na enkele lessen drapage ben ik in het geniep overgeschakeld. Hoe Hieron Pessers haast als een beeldhouwer volumes creëerde, maar dan met stof - ik wist niet wat ik zag. Gelukkig kwamen er snel na onze opleiding middelen en aandacht voor de Belgische modesector en hebben mijn ouders dat nog meegemaakt.

...

