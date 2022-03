Privéles van een sterrenchef? Wijze levenslessen van gerenommeerde artiesten? Het is slechts een muisklik van je verwijderd. De online masterclass is aan een opmars bezig, met tal van digitale platformen die je cursussen van bekende koppen aanprijzen. Voor Knack Weekend gingen drie redacteurs in de leer bij de allerbesten.

De kans is behoorlijk reëel dat je online al advertenties kreeg voorgeschoteld van MasterClass. Het Amerikaanse platform dat in 2015 het licht zag, gaat er prat op de wijsheden van artiesten, chefs en andere inspirerende leiders te delen met een wereldwijd publiek. Deze online privélessen van klinkende namen als Yotam Ottolenghi, Margaret Atwood, Diane von Furstenberg en Lewis Hamilton lijken behoorlijk aan te slaan. Het bedrijf zag zijn inkomsten de hoogte ingaan tijdens de pandemie: in een jaar tijd verdrievoudigde het bedrijf in waarde. In 2021 werd het kapitaal van MasterClass geschat op bijna drie miljard dollar. 'Mensen houden ervan om bij te leren en willen het plezier in leren terugbrengen', verklaarde CEO David Rogier het succes van het platform. 'Ik denk dat de pandemie alleen maar een versneller was.'

De Britse openbare omroep prijst zijn onlineplatform BBC Maestro aan met de slogan ' Let the greatest be your teacher', de Nederlandse gastronomische website Cheflix stak in december de grens met België over en sinds kort startte ook Borgerhoff & Lamberigts met zijn eigen leerplatform 'Leer het van de beste', waarop de uitgeverij digitale cursussen aanbiedt van experten uit hun eigen portefeuille. Overal luidt de boodschap hetzelfde: als je de geheimen van een vak wilt leren, waarom dan niet van de crème de la crème? 'We leven in een cultuur waarin we opkijken naar mensen die bedreven zijn in hun vak', knikt Pieter Vanderhaegen, redacteur en marketeer bij Leer het van de beste. 'Dat je nu bijna één op één en op een toegankelijke manier iets kunt bijleren, maakt dat er veel interesse is in dergelijke online masterclasses. Onze verkoop gaat alleszins in stijgende lijn.' Borgerhoff & Lamberigts startte met het platform als aanvulling op hun boeken. 'Sommige verhalen werken beter op papier, andere beter op video', legt Vanderhaegen uit. 'Iedereen heeft bovendien een ander leerproces. We zijn begonnen met een beperkt aanbod, maar gaan onze bibliotheek nu beginnen uitbreiden. Het publiek is er klaar voor.' Het was tijdens de lockdowns in 2020 dat de Nederlandse ondernemer Jeroen van den Brink op het idee kwam om Cheflix op te starten. Van den Brink installeerde een camera in de keuken van topchefs en liet hen lessen opnemen voor amateurkoks thuis. Sinds december is Cheflix ook bij ons beschikbaar, waar je leert van chefs als Roger Van Damme of topsommelier Gianluca Di Taranto, maar ook van internationale namen als de Zweedse driesterrenchef Björn Frantzén. In zestien afleveringen die in totaal iets meer dan anderhalf uur duren, belooft driesterrenchef Viki Geunes van het Antwerpse restaurant Zilte te tonen welke kanten je uit kunt met de rijke smaken uit de zee. Naast de video's kun je bij elke masterclass ook een werkboek downloaden waarin alle stappen en recepten terug te vinden zijn. Of hij de krabben al moet koken, vraagt de man van de viswinkel aan de telefoon. Met een kleine trilling in mijn stem zeg ik dat dat niet hoeft. Toen ik scrolde door de recepten die Geunes uitwerkte voor Cheflix, had ik mezelf voorgenomen een uitdaging aan te gaan. Het gebeurt immers niet elke dag dat je privéles krijgt van een sterrenchef. Als voorgerecht bereid ik daarom een verse krabsalade met bloemkoolmousse en geroosterde hazelnoot. Gelukkig zijn de stappen die Geunes aanhaalt gemakkelijk te volgen, tussendoor pauzeer ik de video steeds. Eerst maken we de perfecte court-bouillon voor schaal- en schelpdieren, vervolgens koken we de krab en maken we de bloemkoolmousse. Ik lijk op Geunes' niveau mee te koken, alleen het vlees van de krabben haal ik iets moeizamer uit hun schaal. Het verdict van mijn gasten? Zeer lekker, op de kleine stukjes schaal in de salade na. Ik noem het een krokantje en keer terug naar de keuken. Voor het hoofdgerecht, een pasta alla carbonara van inktvis met kwartelei en artisjok, haal ik alles uit de kast en fileer ik zelfs voor het eerst een pijlinktvis. In enkele eenvoudige bewegingen is het karwei al geklaard. Ik steek de filet in de vriezer om er later pasta van te maken met een mandoline, pocheer intussen de kwarteleitjes en kook de artisjok en de saus. Afgewerkt met een streepje basilicumolie lijkt het gerecht echt uit de Betere Keuken te komen. Op een middag tijd heb ik naar mijn gevoel verschillende interessante kooktechnieken onder de knie, en dan heb ik nog maar twee van de tien recepten uitgeprobeerd. Voor 3,99 euro per maand (of 47,88 per jaar) krijg je toegang tot alle masterclasses die Cheflix aanbiedt. Als je rekent dat een kookboek toch ook algauw 25 à 30 euro kost, is dat zeker zijn geld waard. Ideaal voor mensen die op een etentje graag uitpakken met een feestmaal met sterrenallures. Ondergetekende heeft alvast zijn erkenning bij Michelin aangevraagd. cheflix.com 'Zij veranderden de wereld. Nu jij.' De slogan van het Amerikaanse MasterClass, opgericht in 2015 door toenmalig Stanford-student David Rogier, belooft levenslessen van de groten der aarde. Tennisster Serena Williams en acteur Dustin Hoffman waren erbij van in het begin. Zij kregen in de loop der jaren het gezelschap van klinkende namen als Hillary Clinton, Frank Gehry en Gordon Ramsay. Anna Wintour, editor-in-chief van Vogue en artistic director van Condé Nast, zet haar zonnebril af voor een reeks van twaalf lessen, van elk ongeveer een kwartier, in leiderschap. 'How to be a boss' in de wereld van mode en media. Dit is niet mijn eerste 'ontmoeting' met Anna Wintour. Al meer dan tien jaar wonen we dezelfde shows bij. Zij front row uiteraard, ik met wat geluk net niet in het decor. Ook door documentaires als The September Issue en The Editor's Eye leerde ik haar al wat beter kennen. Maar nooit keek ze me zo lang en zo direct in de ogen. Haar tips zijn soms vanzelfsprekend - wees direct en eerlijk, houd het tempo hoog, blijf bij je standpunt - maar niet altijd geloofwaardig. Zo benadrukt ze het belang van een goed en divers team, maar kreeg ze zelf jarenlang kritiek op haar overwegend witte en slanke redactieleden. Het is pas als ze de tips loslaat en vertelt over haar eigen ervaringen, goed en slecht, bij het blad dat ze al meer dan dertig jaar leidt, dat haar visie, gedrevenheid en sterke wil indruk maken. Ik heb erg genoten van de aflevering waarin ze het proces achter sommige van haar meest controversiële covers en verhalen uit de doeken doet en uitlegt waarom fouten maken noodzakelijk is. Want uitpakken met Naomi Campbell op de cover is nu een no-brainer, maar was dat eind jaren tachtig niet. Anders dan mijn collega's heb ik geen schilderij of gerecht als bewijs van mijn drie uur durende leerschool met Anna Wintour. Ik weet niet of ik nu een betere baas ben geworden. Ik weet wel wat voor baas, en misschien zelfs mens, Anna Wintour is. Ontwerper Kerby Jean-Raymond vat het zo samen: 'Anna is going to hate me for saying this, but she is actually really, really nice.'Een basisabonnement op MasterClass kost 192 euro voor een jaar. Daarmee kun je alle lessen bekijken op één toestel, maar niet downloaden. Als je interesse hebt in slechts één domein, zoals Design & Style, is dat duur. Wie daarnaast ook wil leren koken van chef Massimo Bottura (met bijbehorende receptengids) of drummen met Ringo Starr haalt er wel genoeg uit voor zijn euro's. masterclass.com Als uitgeverij heeft Borgerhoff & Lamberigts heel wat boeiende meesters in de catalogus en een aantal van hen deelt masterclass-gewijs zijn kennis op Leer het van de beste. Portretfotografie met Lieve Blancquaert, mediteren met professor Steven Laureys of moderne kunst van Philippe Van Cauteren, directeur van het SMAK. Illustrator Carll Cneut maakt wondermooie tekeningen en vertelt in 'Leer schilderen met acrylverf' in 16 afleveringen - soms van een paar minuten, eentje van bijna een uur - waar zijn inspiratie vandaan komt, hoe hij leven in zijn kleuren brengt en waarom de Galeria 00 zijn favoriete penseel is. Ik kan niet tekenen, maar sinds ik voor dit blad kunstenaars in hun atelier interviewde en ontdekte dat zij ook vaak op basis van een foto werken, kocht ik in een goedkope winkelketen verf, penselen en papier en ging ik foto's calquerend Bob Ross achterna, maar dan met acrylverf. Het eerste uur van zijn masterclass vertelt Carll Cneut over wie hij is, hoe boeken over bloemen en wandelingen hem inspireren en welk materiaal hij het liefst gebruikt. Fijn allemaal, want Cneut is goed gezelschap, maar het kabbelt ook een beetje. De opdracht om op een bankje te gaan zitten om me te laten inspireren, laat ik aan me voorbijgaan wegens storm Eunice en al inspiratie genoeg, die om geld te gaan uitgeven aan 'uitprobeerverf' in een creatieve winkel grijp ik dan weer met beide handen aan. Boeiend wordt het als Cneut minutieus zijn techniek uitlegt en toont hoe hij door in vele laagjes van donker naar licht te schilderen de kleuren tot leven brengt. Al na die eerste techniekles knijp ik verf uit mijn nieuwe tubes en ga ik aan de slag. Cneut plant kleurrijke nieuwe zaadjes in mijn brein en ik kan niet wachten om het uit te proberen. De les van bijna een uur waarin hij een hele tekening maakt, zit zo propvol informatie over verschillende technieken, perspectief en werkvolgorde dat ik de hele tijd pauzeer en rewind, waardoor ik er zo'n drie uur over doe. Ik eindig met twee A4-tjes aantekeningen en noteer ook braaf een aantal van de tien geboden van Carll Cneut die de klas afsluiten. Dat is mijn enige puntje van kritiek op deze masterclass: een te downloaden samenvatting van de interessante technieken en tips zou handig zijn. Ik heb niets bijgeleerd over kleuren mengen of effecten van verschillende penselen, maar die info vind je overal op het internet. De persoonlijke techniek van Carll Cneut daarentegen is uniek, dus als je al eens geprutst hebt met verf en penselen maar een stap verder wilt gaan, is 49,99 euro voor een dikke drie uur met de heer Cneut zijn geld absoluut waard. leerhetvandebeste.com