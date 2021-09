Na zijn exit bij het modehuis Ann Demeulemeester zat Sébastien Meunier niet stil. Als overgang tussen twee jobs besloot hij om samen met Murielle Scherre, de ontwerpster achter La fille d'O, een 100 procent inclusieve collectie te creëren.

Sébastien Meunier en Murielle Scherre zijn niet aan hun proefstuk toe. De ontwerpers hebben al eerder samengewerkt toen Meunier artistiek directeur was van Ann Demeulemeester. 'Anne Chapelle heeft mij jaren geleden geïntroduceerd bij Murielle', zegt hij. 'Ik was geïnteresseerd in haar werk omdat ik de juiste onderstukken wilde voor de transparante kleren in de collectie van Ann Demeulemeester. Op de catwalk kun je transparantie showen, om het draagbaar te maken in het echte leven heb je bijpassende onderstukken nodig. Maar ook op de catwalk kun je een interessant, gelaagd silhouet samenstellen door er bijvoorbeeld een body of een legging aan toe te voegen.'

...

Sébastien Meunier en Murielle Scherre zijn niet aan hun proefstuk toe. De ontwerpers hebben al eerder samengewerkt toen Meunier artistiek directeur was van Ann Demeulemeester. 'Anne Chapelle heeft mij jaren geleden geïntroduceerd bij Murielle', zegt hij. 'Ik was geïnteresseerd in haar werk omdat ik de juiste onderstukken wilde voor de transparante kleren in de collectie van Ann Demeulemeester. Op de catwalk kun je transparantie showen, om het draagbaar te maken in het echte leven heb je bijpassende onderstukken nodig. Maar ook op de catwalk kun je een interessant, gelaagd silhouet samenstellen door er bijvoorbeeld een body of een legging aan toe te voegen.' Hoe is het idee voor deze collectie ontstaan? Murielle Scherre: 'Toen ik Sébastien jaren geleden leerde kennen, voelde ik dat we veel gemeen hadden. Niettegenstaande we uit verschillende werelden komen, zouden we elkaars spiegelbeeld kunnen zijn. We werken allebei vanuit onze persoonlijkheid. Onze inspiratie is heel gelijklopend. Ik had vroeger al met Sébastien gepraat over een inclusieve collectie, maar we hadden nooit de tijd om er echt mee bezig te zijn. En toen kwam plots de lockdown, wat in zekere zin een geweldig cadeau was: we hadden tijd om erover na te denken.' Sébastien Meunier: 'Voor mij kwam deze samenwerking op het juiste moment, als interval tussen twee jobs. Het is tot nog toe de mooiste samenwerking in mijn carrière. Het is een luxe om in alle vrijheid te kunnen werken. Er was geen druk van buitenaf, we hadden geen deadlines. We doen dit omdat we er zin in hebben. Ons gemeenschappelijke project ligt in de lijn van wat Murielle altijd al gedaan heeft: ze creëert voor alle types vrouwen. Met deze samenwerking gaan we nog een stap verder en werken we voor alle personen: man, vrouw, binair, non-binair, trans mannen, trans vrouwen, maar ook voor al wie zich heel even man of vrouw wil voelen zonder daarom van geslacht te willen veranderen. Veel mensen zijn zoekende naar hun identiteit, het is soms heel fluïde. Dit komt de laatste tijd meer aan de oppervlakte. Het feit dat het bespreekbaar wordt, is een goede zaak. We evolueren langzaam maar zeker naar een non-binaire samenleving. Je kunt op sollicitatieformulieren en andere documenten naast de keuze 'mannelijk' of 'vrouwelijk' ook een derde - niet gedefinieerde - mogelijkheid aankruisen. Het is interessant dat deze optie nu al officieel bestaat. Het gaat niet meer om een trend, het is een realiteit die steeds normaler zal worden.' Is deze collectie nieuw terrein voor jullie beiden? Meunier: 'In mijn eerste collectie die ik in de late jaren negentig presenteerde op het festival van Hyères werkte ik al rond =vullingen die het lichaam vormen, zoals vullingen ter hoogte van de spieren. Ook in het DNA van Ann Demeulemeester schuilt er een non-binaire kant: de mannencollectie balanceert tussen poëtisch en mannelijk, de vrouwencollectie heeft naast een zachte ook een stoere kant. Als artistiek directeur van Ann Demeulemeester heb ik dit fluïde aspect op mijn manier belicht en misschien iets meer geseksualiseerd. Deze collectie in samenwerking met La fille d'O is uiteraard heel anders, het is een vernieuwend concept waarachter veel traditionele knowhow schuilgaat. Ze is gemaakt met respect voor de mensen en voor de planeet. Met deze collectie creëren we een silhouet voor mensen die een ander type lichaam willen, of niet. Iedereen van het spectrum kan zich op de een of andere manier in de collectie vinden, ongeacht morfologie of persoonlijkheid. Het is dus een inclusieve collectie in alle betekenissen van het woord.' Scherre: 'Voor mij is dit evenmin nieuw. Ik heb het niet begrepen op de traditionele ondermode, die ik bijna karikaturaal vind: een kanten beugelbeha voor haar en een witte onderbroek voor hem. Zelfs ik, als heteroseksuele vrouw, voel die traditionele lingerie niet aan. Dit was ook de reden waarom ik jaren geleden gestart ben met La fille d'O, om mijn versie van lingerie te maken. Door het contact met de klanten in de boetiek werd ik onder meer geconfronteerd met de behoeften van mama's die borstvoeding geven en met de noden van vrouwen die een borstamputatie ondergaan hebben. Voor die twee doelgroepen had ik al een oplossing aangeboden. De collectie met Sébastien Meunier volgt dezelfde denkpiste, alleen gaat ze een stap verder. Voor mij is het idee heel natuurlijk gegroeid. De laatste jaren kreeg ik geregeld mensen over de vloer die zich nergens thuis voelden, zoals transgenders die tijdens of na hun transitie op zoek gingen naar lingerie die bij hun situatie paste. Meestal moesten ze zich tevredenstellen met zaken die ze vonden in seksshops. Aangezien mijn lingerie vrij neutraal van stijl is, vonden ze soms stukken in mijn winkel. Voor mij moet een pasvorm perfect zijn, daarom heb ik een aantal bestaande modellen uit mijn collectie aangepast, op maat van de specifieke noden van transgenders. Zo kreeg een beha een vlakke vorm en kreeg een slip een cup of een naad. Ik heb ook stukken ontworpen waarmee trans vrouwen zich heupen kunnen aanmeten. Ik heb die mensen gevolgd op Instagram, om te zien hoe ze leefden, wat ze droegen, zodat ik hen beter kon begrijpen. Met deze collectie bieden we een oplossing die zowel technisch als esthetisch is.' Hoe ziet jullie samenwerking eruit: wie doet wat? Meunier: 'Ik heb niet de kennis van Murielle om een mooi lingeriestuk te maken dat technisch perfect in elkaar zit. Murielle is technisch heel sterk en tegelijk sculpteert ze het lichaam. Mijn belangrijkste inbreng in dit project bestaat erin dat ik een modevisie toevoeg aan dit verhaal. Ik haal de stukken uit de lingeriesfeer en plaats ze in een bredere modecontext. Ik mix graag verschillende stukken tot een nieuw geheel. De meeste ontwerpen zijn omkeerbaar, wat qua styling meer mogelijkheden biedt. Je kunt de items onder of boven je kleren dragen. Het resultaat is een collectie die de codes van de lingerie doorbreekt.' Scherre: 'Onder het motto 'nothing about us without us' hebben we deze lijn ontwikkeld in dialoog met ons publiek. Een aantal van deze mensen staat ook model voor de collectie. Op de campagnebeelden dragen ze stukken die bij hen passen, ze zouden ze ook in het echte leven dragen. Niets is geënsceneerd. Om helemaal binnen het inclusieve discours te blijven, moesten we ook nieuwe, neutrale termen uitvinden die beantwoorden aan deze realiteit. Voor mensen zonder borsten zijn er 'flat fit'-bovenstukken, zonder cupdiepte, en we hebben ook 'bottom cup'-slips. Soms hebben mensen in transitie het moeilijk wanneer ze geconfronteerd worden met een lichaam waarin ze zich niet thuis voelen, vandaar dat we afwijken van de traditionele, gendergerelateerde benamingen.' Hoe zie je deze collectie verder evolueren? Scherre: 'Ik beschouw dit als een duurzame collectie. Het is dus niet de bedoeling om elk seizoen vanaf nul een nieuwe collectie op de markt te brengen. Alle stukken blijven in de collectie, tenzij ze niet meer aan de vraag beantwoorden. We voegen er wel nieuwe modellen aan toe, in functie van nieuwe noden die zich aandienen. De collectie zal dus organisch evolueren. In eerste instantie zal ze online en in de fysieke boetieks van La fille d'O verkocht worden, maar ook in multimerkboetieks waar de hoofdcollectie verkocht wordt, naast nieuwe verkooppunten. We willen dat deze collectie wereldwijd haar weg vindt.'