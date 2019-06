Na haar studie grafische vormgeving, wist Tess De Meerleer dat ze niet op haar plek zat. Ze koos via Syntra een opleiding tot goudsmid. De 26-jarige ambitieuze Brusselse opende twee jaar geleden een pop-up met haar eerste collectie duurzame juwelen, vandaag staat ze aan het hoofd van een goed draaiend atelier in Mechelen.

Toen ze dertien was, kochten Tess' ouders een juweel van een Brusselse ontwerpster. Dat stuk is haar altijd bijgebleven en vormde de bakermat van haar passie voor juwelen. Sieraden leiden al duizenden jaren een eigen leven. Vaak dragen ringen, halskettingen en oorbellen dan ook een grote emotionele waarde met zich mee. 'Regelmatig komen hier klanten over de vloer die stukken van hun ouders of grootouders meebrengen. Die verwerk ik dan in nieuwe juwelen, waardoor de emotionele waarde alleen maar groter wordt,' legt Tess uit.

Slow thinking

Slow design bestaat uit veel aspecten. Als grondstof maken duurzame juweliers vaak gebruik van edelmetaal, zowel goud als zilver. Dat metaal is recycleerbaar, waardoor er een minimum aan afval is. Daarbij gebruikt Tess alleen maar echte edelstenen, worden stukken op maat gemaakt en gebeuren er ook herstellingen in haar industrieel ogend atelier in hartje Mechelen.

Tess De Meerleer in haar atelier © Yente Paesmans

'Ik besef dat de edelstenenindustrie een hele zwarte kan zijn, maar elk verhaal heeft twee kanten. Enerzijds levert het voor veel mensen het een inkomen op, anderzijds zullen er ongetwijfeld dingen gebeuren in die wereld die het daglicht niet mogen zien.' Tess vindt dat we dat probleem gerust mogen aankaarten: 'Ik probeer het al anders te doen met mijn manier van werken, maar grote spelers moeten daar ook meer aandacht op vestigen.'

Enkele ontwerpen van juwelenmaakster Tess De Meerleer © Yente Paesmans

Inspiratie over continenten heen

Naast de basiscollectie die Tess ontwerpt, reist ze naar landen zoals Brazilië of Colombia om inspiratie op te doen voor exclusieve collecties. 'Op mijn reizen vind ik inspiratie voor nieuwe juwelen. Mijn favoriet op dit moment is de collectie die gebaseerd is op de groene smaragd uit Colombia.' De ontwerpster verdiept zich ter plaatse in de herkomst en geloof van de stenen. Maar ook in België blijft ze bijleren: 'Ik volg opleidingen na mijn uren om beter te worden. Je moet in jezelf blijven geloven en investeren.'

Tess De Meerleer in haar atelier © Yente Paesmans

Volgens Tess is slow design de toekomst en zeker geen keuze. 'Mensen zijn zo gewoon geraakt aan goedkope producten in grote hoeveelheden. Iedereen moet gelukkig leren zijn met iets minder.' Minder, maar met meer waarde dus. Ook dat is slow design en fashion. Goed nadenken, terugkomen, bespreken, en er nog eens over nadenken. Alleen zo creëer je een bewuste consument.