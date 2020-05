Adina Fohlin is model en pas mama. De Zweedse stond hoogzwanger voor onze lens en liep twee maanden na de geboorte van baby Teddy alweer mee op de catwalk. Mét haar nieuwe vormen.

Op deze foto's is ze nog hoogzwanger, maar enkele maanden geleden beviel model Adina Fohlin (35) van Teddy, het kindje dat ze samen met haar vriendin Siri kreeg.

Een foto voor en een foto na, twee keer prachtig. Maar: hoe vond je het zelf om je lichaam te zien transformeren, tijdens de zwangerschap en na je bevalling?

...

Een foto voor en een foto na, twee keer prachtig. Maar: hoe vond je het zelf om je lichaam te zien transformeren, tijdens de zwangerschap en na je bevalling? 'Eerlijk? Ik zat op de eerste rij. Zo geboeid door mijn lijf, dat een méns maakte. Dat mijn lichaam dat schijnbaar vanzelf deed, gaf me ontzettend veel vertrouwen in de natuur. Die buik, je heupen die zich wat meer openen, je baarmoeder die eerst extreem groeit en dan weer extreem inkrimpt. Wat een wonderbaarlijk proces: mooi om te zien hoe veerkrachtig een lichaam is. En ook supertof dat ik nu eindelijk tieten heb.' (lacht) Hoe is je lichaam veranderd? 'Ik heb duidelijk wat meer vetreserve, maar omdat ik zo groot ben, zit die best goed verspreid. Op zich heb ik daar geen problemen mee, omdat ik weet: dit heeft een doel. Mijn lichaam slaat vet op, zodat ik mijn kindje de beste melk kan geven. Met de fysieke verandering - die voor mij niet zo drastisch is - heb ik het niet zo moeilijk. Ik heb wel het gevoel dat élke cel in mijn lichaam getransformeerd is. Moeder worden is een lichamelijke, maar ook mentale transitie. Een ander leven, een ander lijf. Het heeft echt wel even geduurd voor ik me weer wat als mezelf ging voelen. Zeker met die rommelende hormonen. Nu weet ik: ik ben wél mezelf, maar gewoon anders. Ik ben een moeder nu. Het grootste verschil vind ik de bevrijding van de mannelijke blik. Ik ben niet langer bezig met hoe een ander naar mijn lichaam kijkt. Ik vond het heel empowerend om te bevallen, om leven te geven. In mijn ogen heeft mijn lichaam een totaal andere functie nu. Nu is het pas echt van mij.' Kun je een carrière als model combineren met het moederschap? 'In Zweden krijgen we 480 dagen ouderschapsverlof, die we kunnen verdelen over beide ouders. Je kiest zelf hoe. Dat is geweldig. Ik werk een paar dagen per week. Zo hoef ik niet te kiezen tussen moederen of werken. Het kan allebei.' Je stond amper twee maanden na je bevalling alweer op de catwalk. Voelde je druk om weer in je oude maat te passen? 'Tijdens de modeweken liep ik de show van Marine Serre in Parijs, met Teddy in de backstage. Marine maakte een jurk, speciaal voor mijn nieuwe lichaam. Prachtig toch? Ik moest me niet aanpassen aan de mode, de mode paste zich aan mij aan.' Denk je nu, na de zwangerschap en de bevalling over je partner Siri: neem jij maar die hypothetische volgende keer voor je rekening? 'Wie van ons tweeën zwanger zou worden, was een gemakkelijke beslissing. Ik was geïntrigeerd, ik wilde écht weten hoe het zou zijn om een baby te dragen. Siri niet zo. Ondertussen is ze wel nieuwsgieriger geworden. Anderzijds: ze heeft het allemaal vanop de eerste rij meegemaakt. De misselijkheid, de bevalling, het herstel. Stel dat we nog een baby zouden willen, dan is Siri's houding eerder: I'll take one for the team. (lacht) Maar eerlijk: ik zou stiekem jaloers zijn. Het is zo'n mooi proces.'