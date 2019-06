De Britse Mary Quant boetseerde de look van de Chelsea Girl: minirokken, kleurrijke nylonkousen en een super strak bob-kapsel. De ontwerpster en zakenvrouw leidde de mode naar een nieuw, modern tijdperk. Een revolutie die mode democratiseerde en massaproductie populariseerde.

In het Victoria & Albert Museum in Londen kan je nog tot februari 2020 een retrospectieve van de hoogdagen van de rebelse ontwerpster bezoeken. Tijdens de jaren zestig en zeventig was Quant radicaal modern. De meeste van haar creaties kan je zelfs vandaag nog dragen zonder vreemde blikken te oogsten. De plastic schoenen raden we wel af - hoe leuk ze er ook uitzien, zweetvoeten zijn rotvervelend.

