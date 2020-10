Donderdag 29 oktober organiseren WSM, 11.11.11 en ACV een Facebook Live rond de valkuilen van het huidige fast fashion-systeem en de invloed van de coronacrisis op de levens van de textielarbeiders in landen zoals Cambodja.

De Facebook Live geeft de unieke kans om het verhaal van Athit Kong te ontdekken. De Cambodjaanse vakbondsleider van de kledingvakbond C.CAWDU werkte vroeger zelf in een kledingfabriek, maar neemt het nu op tegen grote kledingmerken om leefbare lonen en sociale bescherming af te dwingen voor de makers van onze kleren. Een job die niet zonder gevaar is.

Aan het woord in de Facebook Live is ook Murielle Scherre, de ontwerpster achter het Belgische en duurzame lingeriemerk la fille d'O. Ze vertelt waarom ze resoluut kiest voor 'Made in Belgium' en welke prijs ze betaalt om vast te houden aan haar principes.

Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne tekent ook present. Zij zal het hebben over de perverse gevolgen van het huidige fast fashion-systeem en hoe de coronacrisis dit nog extremer heeft gemaakt. Het kan ook anders, stelt ze. Maar hiervoor is er nood aan wetgeving die bedrijven verplicht om aan ketenzorg te doen.

Praktisch Surf op 29 oktober om 20u naar de Facebookpagina van het evenement en volg de Facebook Live. Iedereen kan gratis meevolgen én vragen stellen. Een initiatief van WSM, in samenwerking met 11.11.11, ACV, beweging.net, Schone Kleren Campagne, Gent Fair Trade en Industriemuseum Gent. Met steun van de Europese Unie.

De Facebook Live geeft de unieke kans om het verhaal van Athit Kong te ontdekken. De Cambodjaanse vakbondsleider van de kledingvakbond C.CAWDU werkte vroeger zelf in een kledingfabriek, maar neemt het nu op tegen grote kledingmerken om leefbare lonen en sociale bescherming af te dwingen voor de makers van onze kleren. Een job die niet zonder gevaar is. Aan het woord in de Facebook Live is ook Murielle Scherre, de ontwerpster achter het Belgische en duurzame lingeriemerk la fille d'O. Ze vertelt waarom ze resoluut kiest voor 'Made in Belgium' en welke prijs ze betaalt om vast te houden aan haar principes. Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne tekent ook present. Zij zal het hebben over de perverse gevolgen van het huidige fast fashion-systeem en hoe de coronacrisis dit nog extremer heeft gemaakt. Het kan ook anders, stelt ze. Maar hiervoor is er nood aan wetgeving die bedrijven verplicht om aan ketenzorg te doen.