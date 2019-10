De Griekse ontwerpster Eftychia Karamolegkou wordt internationaal getipt als beloftevol talent. Tijdens London Fashion Week toonde ze voor het eerst een collectie aan het grote publiek. Aan trends en glamour doet ze echter niet mee: 'Mijn kleding is gemaakt om je leven lang te dragen.'

Eftychia had al een diploma grafisch ontwerp op zak toen ze besefte dat ze haar creatieve ei beter kwijt zou kunnen in de mode. Na positieve verhalen te lezen over de Antwerpse modeacademie trok ze haar stoute schoenen aan en deed ze mee aan de toelatingsproef. 'Ik had me enkel ingeschreven in Antwerpen, omdat de filosofie van de opleiding er zich tussen kunst en mode bevindt. Het was een fantastische tijd, waarin ik mezelf beter leerde kennen en ook creatief leerde omgaan met mijn gebreken. Ik kon eigenlijk niet patroontekenen, maar in Antwerpen kreeg ik het zelfvertrouwen om daar een mouw aan te passen.'

...