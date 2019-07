Stad Antwerpen heeft een subsidie uitgereikt aan COSH!, het platform dat duurzame mode kopen makkelijk wil maken.

Het platform COSH! (conscious shopping made easy) werd opgericht door Niki de Schryver. Met meer dan een decennium aan ervaring in de mode-industrie, zag Niki met eigen ogen hoe belangrijk het is om consumenten een houvast te geven tijdens het shoppen van kleding.

Bewust shoppen

De onderneemster bedacht een platform waarop consumenten op een simpele manier een routeplanner kunnen samenstellen met shopadresjes waar ze duurzame mode kunnen vinden. Zo kan je in een handomdraai ontdekken waar je binnen je stijl, kledingmaat, budget en duurzaamheidseisen terecht kunt.

Stad Antwerpen ziet toekomst in deze aanpak en kende een subsidie van 15.000 euro toe aan COSH! om het online platform uit te werken. 'Antwerpen draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom stimuleren en ondersteunen we creatieve ideeën die met dat thema aan de slag gaan', klinkt het bij schepen voor leefmilieu Tom Meeuws.

Bewust winkelen wordt makkelijker dankzij COSH! © Getty

Zelf een duurzaam project in de pijplijn?

De subsidie werd toegekend via het projectenfonds, waarvoor momenteel een nieuwe oproep loopt. Inwoners, bedrijven of kennisinstellingen kunnen dit jaar nog deelnemen aan een oproep van het projectenfonds. De deadline voor inschrijving is ligt op één oktober. Alle informatie vind je op www.antwerpen.be.