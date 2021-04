Caroline Cecile Baeten zocht jarenlang naar een manier om haar liefde voor mode, bezorgdheid over de planeet en zin voor ondernemen te verzoenen. Na heel wat research, getob en eureka-momenten stelt ze trots de geboorte van Dressr voor: een digitaal kledingplatform waar je een abonnement kunt nemen op stuks van Belgische modemerken.

Hoe hacken we het huidige systeem, zodat we maximaal kunnen genieten van mode en zo min mogelijk schade en leed berokkenen aan het milieu, klimaat en textielarbeiders? Over dit vraagstuk pijnigde Caroline Cecile Baeten haar hersens. 'Ik wilde iets oprichten dat de modesector op een positieve manier verandert. Het is mijn doel om een zo groot mogelijke impact te hebben en de modesector klaar te stomen voor de toekomst', licht Caroline toe.

...

Hoe hacken we het huidige systeem, zodat we maximaal kunnen genieten van mode en zo min mogelijk schade en leed berokkenen aan het milieu, klimaat en textielarbeiders? Over dit vraagstuk pijnigde Caroline Cecile Baeten haar hersens. 'Ik wilde iets oprichten dat de modesector op een positieve manier verandert. Het is mijn doel om een zo groot mogelijke impact te hebben en de modesector klaar te stomen voor de toekomst', licht Caroline toe. Al van jongs af was de onderneemster geïnteresseerd in mode. 'Ik verknipte m'n kleding naar mijn smaak en vond het heerlijk om iets unieks te dragen.' Die droom om iets met mode te doen werd kortstondig opgeborgen om plaats te ruimen voor een carrière als criminoloog, maar bleef al die jaren door haar hoofd spoken. Uiteindelijk hakte Caroline de knoop door: 'Ik moest en zou het proberen.' Het bleek een hele zoektocht om iets te bedenken dat weg stapt van het traditionele lineaire systeem, waarbij kleding als een wegwerpproduct wordt gezien. 'De circulaire keten is niet de standaard. Je moet dus alles uitpluizen en nieuwe manieren van werken omarmen.' Carolines ideeën evolueerden van een eigen modemerk, langs een app tot een digitaal kledingplatform. 'Ik dacht na over de grootste problemen in de sector en hoe ik die kon oplossen. Ten eerste is er een gigantisch hoge druk op productieniveau. Dit zorgt voor een grote milieulast, is nefast voor het klimaat en leidt tot het schenden van mensenrechten. Daarnaast zitten we ook met het euvel van de afvalcreatie. Zowel tijdens het produceren van kleding als na aankoop wordt enorm veel afval gegenereerd. Door antwoorden te zoeken op deze problemen, pak je eigenlijk de hele keten aan. Het is immers allemaal verbonden met elkaar.' Caroline wilde iets uit de grond stampen dat de levensduur van elk kledingstuk maximaliseert, het aantal draagbeurten van items verhoogt, zorgt voor minder nood aan nieuwe aankopen en uiteindelijk ook minder afval met zich mee brengt. De deeleconomie bleek al deze vakjes aan te vinken. 'Ik ging kijken bij internationale digitale projecten, die gestoeld zijn op verhuur in plaats van verkoop. In de VS heb je Rent the Runway en in China YCloset. Ik analyseerde deze bedrijven en deed onderzoek naar de vertaling voor onze markt.' 'We kunnen er niet omheen dat de meeste mensen veel variatie willen in hun kledingkast. Ik ben intussen een diehard geworden die niet veel nieuwe dingen koopt, maar dat kan ik niet van iedereen eisen', aldus de onderneemster. 'Het liefst van al wil ik zelf ook meer afwisseling, maar niet op de ouderwetse manier waarbij er veel afval wordt gecreëerd.'Het idee was er, nu nog de uitwerking. 'Dankzij Flanders DC kon ik een tiental modemerken interviewen over waar zij mee worstelen. Uit die gesprekken bleek dat ze wel heil zagen in een verhuursysteem, maar het logistieke er niet bij konden nemen. Dat was het moment dat ik besefte dat we met Dressr alles van A tot Z in eigen handen zouden moeten nemen. Het werd dus veel groter dan ik in eerste instantie had gedacht.'Ook de consumenten werden bevraagd. 'Daaruit bleek dat er interesse was, maar ook nog heel wat vragen,' vertelt Caroline. 'Het is dus super belangrijk om als verhuurplatform open en duidelijk te communiceren en een zo klantvriendelijk mogelijk systeem te bedenken.'Het grootste verschil tussen Dressr en internationale voorbeelden is de duur dat klanten een stuk bijhouden. 'Omdat we een grote impact willen creëren én een leuke ervaring willen aanbieden, houden Dressr-klanten de stuks minstens vijfentwintig dagen bij voor ze aan het wisselen slaan. Zo kunnen we het transport - en dus de co2-uitstoot - beperken. Bij sommige internationale spelers kan je op zeer korte tijd wisselen van kleding, maar dat strookt niet met onze waarden.' Het testpubliek dat al aan de slag ging met Dressr beaamde dat het net leuk is om langer te genieten van de gehuurde kleding. Zeker stuks zoals jassen of handtassen wil je al snel een seizoen lang bijhouden en dragen. 'Na vijfentwintig dagen kan je ruilen, maar langer stuks bijhouden kan dus zeker ook. Ben je verliefd geworden op een item? Dan kan je het aanschaffen aan een gereduceerd tarief. Op die manier word je ook veel minder snel verleid tot miskopen.'Caroline noemt nog een voordeel voor modeliefhebbers: 'Het is de ideale manier om een duurder kledingstuk te kunnen dragen, aan een interessante prijs.' Dressr biedt een selectie aan onafhankelijke Belgische merken aan, die een plekje in de spotlights verdienen. 'Mensen aarzelen misschien om een stuk van zo'n Belgisch label aan te schaffen omwille van het prijskaartje, maar dankzij Dressr kunnen ze de stuks toch dragen zonder veel geld kwijt te zijn.' Het Dressr-team mikt op alle vrouwen die van mode houden. 'We willen de consument de kans geven om verschillende Belgische merken te leren kennen en te experimenteren met mode. Wij zorgen er achter de schermen voor dat het een positieve impact heeft, daar hoeft de gebruiker zich geen zorgen om te maken. Bij interesse kan de consument zich informeren op onze website, maar we willen zeker niet met een belerend vingertje info door mensen hun strot rammen.'