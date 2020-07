De Designer Days zijn in aantocht. Dit is het ideale moment om unieke Belgische designerstuks te scoren aan zachtere prijzen. Waar wij zeker langsgaan ontdek je hier.

Tussen 8 en 12 juli vinden de Knack Weekend Designer Days opnieuw plaats. Bekende ontwerpers verkopen tijdens deze week stuks uit hun stock aan interessante prijzen. Een kolfje naar onze hand. Welke stops mogen niet op onze tocht ontbreken? Je leest het hier.

De keuze van Ruth Goossens

Ellen Verbeek - Bredestraat 19, 2000 Antwerpen

Wie? Ellen Verbeek ontwerpt al twintig jaar damesschoenen. Haar stijl kenmerkt zich door natuurlijke materialen, houten hakken en opvallende details. Ze combineert niet zelden stoer met elegant.

Waarom zeker langsgaan? Hier moet je niet zijn voor de zoveelste sneakerhype, wel voor kwalitatieve schoenen met net dat tikkeltje meer. De ontwerpster houdt het bewust kleinschalig met productie in Italië en dus vind je hier originele ontwerpen. De typisch Belgische touch vind je terug in de vaak sculpturale hakken en natuurlijke sobere kleuren. Ze zitten bovendien bijzonder comfortabel.

Wat ik op de kop wil tikken? Een paar mooie sandalen dat zich makkelijk laat combineren met verschillende outfits, maar toch net dat ietsje meer heeft.

Ellen Verbeek © GF

Walter Van Beirendonck - Aalmoezenierstraat 2, 2000 Antwerpen

Wie? Hoef ik hem nog voor te stellen? Hij is een van de Zes Van Antwerpen en naast zijn eigen mannencollectie is hij reeds 14 jaar hoofd van de Antwerpse modeacademie. Zijn ontwerpen herken je uit de duizend. Ze zijn vaak felgekleurd, gedurfd en grafisch erg uitgesproken.

Waarom zeker langsgaan? Walter Van Beirendonck is een geëngageerd ontwerper. Niet zelden klaagt hij op een kleurrijke en uitbundige manier de problemen in de wereld aan. Ideaal dus om ook jouw engagement te tonen, dat je er in een ruk ook je sobere garderobe mee kan pimpen is mooi meegenomen.

Wat ik op de kop wil tikken? Van Beirendonck ontwerpt ook in kleinere maten voor een schare trouwe vrouwelijke fans. Ik ga voor een vest, trui of T-shirt dat kan dienen als eyecatcher van mijn look. Mijn dochter draagt zo nu en dan de Van Beirendonck pull van haar vader. Zelfs al is die meer dan twintig jaar oud, de trui oogt absoluut niet gedateerd. Het is de vrolijkste noot in de garderobe van mijn dochter.

Walter Van Beirendonck © GF

De keuze van Anne-Françoise Moyson

Façon Jacmin - Kammenstraat 58, 2000 Antwerpen

Wie? Alexandra et Ségolène Jacmin, een twee-eiige tweeling die naar eigen zeggen 'heel verschillend' is en dus ook complementair. De eerste zus heeft mode gestudeerd aan La Cambre en heeft haar debuut gemaakt bij Paule Ka, Martin Margiela en Jean-Paul Gaultier, de tweede zus behaalde een diploma ingenieur aan de Vlerick hogeschool in Gent.

Waarom zeker langsgaan? In het voorjaar van 2016 lanceerden ze officieel hun Façon Jacmin-label, een denimcollectie uit liefde voor 'dit duurzame materiaal, geverfd met natuurlijke indigo, dat na verloop van tijd beter wordt'. Sindsdien hebben ze hun knowhow verrijkt. Met denim als vaste favoriete materiaal biedt hun Made-in-Europe garderobe een mooi contrast met andere materialen, zoals popelinekatoen en betoverende prints. In hun Antwerps denimlab is upcycling koning.

Ga zeker langs voor het comfort van de Claudia jumpsuit, hun unieke, onafhankelijke en eigentijdse silhouetten en hun ethische werkwijze.

Wat ik op de kop wil tikken? Deze zomer laten we ons overtuigen door de iconische Ruby-jurk met rits, herzien in het wit.

Façon Jacmin © Noel Quintela

Stephan Schneider - Reynderstraat, 53, 2000 Antwerpen

Wie? De Duitse Stephan Schneider koos ervoor om in Antwerpen te blijven, de stad waar hij terechtkwam dankzij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, waar hij in 1994 afstudeerde. Sindsdien tekent de ontwerper een verfijnde garderobe voor dames en heren, met subtiele details die lang meegaan. Zijn collecties presenteert hij in zijn shop, die sinds 1996 niets veranderd is - dat is tijdloosheid. Hij had nooit de intentie om 'grappige' kleding te maken, maar wel 'frisse en spontane' silhouetten die hij rechtstreeks op de buste creëert. Voor op zijn tijd bewerkte hij altijd al graag materialen en prints met zijn handen. Hij wast zijn stoffen, voegt steken en rijen breiwerk toe en benadrukt natuurlijke onvolkomenheden.

Waarom zeker langsgaan? Stephan Schneider vervaagt de grenzen tussen het mannelijke en het vrouwelijke en pleit voor het 'regenereren' van ideeën als rode draad in zijn collecties. Je moet zijn kleding van dichterbij bekijken en het gevoel voor detail zelf ontdekken.

Wat ik op de kop wil tikken? Ik ben dol op zijn kleding die geïnspireerd is op workwear, zijn perfect passende jassen, op zijn kleuren, die lijken op onze Belgische luchten en op zijn spel van genres en de kunst om alles - steeds met finesse - om te keren.

Stephan Schneider © GF

De keuze van Ellen De Wolf

Toos Franken - Nationalestraat 25, 2000 Antwerpen

Wie? Deze Kempense ontwerpster timmert sinds 2014 hard aan de weg met haar minimalistische vrouwenlabel. Twee jaar geleden opende ze een winkel in de Nationalestraat, recht tegenover het Antwerpse Modemuseum. Franken noemde het toen 'een bijzonder thuiskomen', omdat ze een tijdje studeerde aan de Antwerpse Modeacademie.

Waarom zeker langsgaan? Franken maakt duurzame, tijdloze kleding, zonder dat er een seizoen op plakt. Alles wordt bovendien in België geproduceerd. Het is nu, meer dan ooit, het moment om kleine, onafhankelijke merken te steunen die niet alleen heel mooie kleren maken, maar dat doen met aandacht voor mens en milieu.

Wat ik op de kop wil tikken? Haar merk worden vaak omschreven als minimalistisch, maar die term dekt de lading niet helemaal. Wat haar kleren kenmerkt, zijn de verrassende details en de ongewone coupes. Ik ga zelf op zoek naar een wit hemd met asymmetrische snit en een zachtroze rok met split vooraan.

Toos Franken © GF

Max & Lola - Oude Koornmarkt 26, 2000 Antwerpen

Wie? Max & Lola is een merk voor jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar, ontworpen door Kaatje Sandra. Het bestaat al sinds 1987 en is daarmee een van de eerste high-end kindermerken in ons land.

Waarom zeker langsgaan? Er is een reden waarom Max & Lola na al die jaren nog bestaat: de kwaliteit is super (de stoffen komen uit Italië en een groot deel van de productie gebeurt in België), de kleuren zijn fris en ze hebben een mooi aanbod wat 'chiquere' kleren die erg geschikt zijn voor, bijvoorbeeld, een communiefeest. De ontwerpster begon enkele jaren geleden ook een label voor vrouwen, Les Vraies Filles, dat op het zelfde adres zal worden verkocht.

Wat ik op de kop wil tikken? De geruite kostuums zijn fantastisch, maar een beetje te chic voor mijn ravottende 4-jarige zoon. Ze hebben echter ook veel leuke spullen die voor elke dag kunnen en perfect speeltuin-proof zijn.

Max & Lola © GF

De keuze van Lotte Philipsen

Eva Maria - Edo Collective, Lange Koepoortstraat 64, 2000 Antwerpen

Wie? Eva Maria kiest als ontwerpster bewust om met haar beperkte collecties buiten de seizoenen om te werken. De handgemaakte stuks worden gemaakt van originele en exclusieve stoffen, zowel design- als reststoffen die de ontwerpster toevallig op haar pad vindt.

Waarom zeker langsgaan? Deze stuks zijn écht uniek: soms maakt de ontwerpster zelfs maar één jurk uit een bepaalde stof. De tijdloze vrouwencollecties van Eva Maria zijn opgebouwd rond haar visuele wereld en haar voorliefde voor texturen, materialen en vormen. Het samenbrengen van deze drie elementen vertaalt zich in boeiende 'composities' waarbij haar achtergrond in de Beeldende Kunsten een leidraad is.

Wat ik op de kop wil tikken? Omdat de ontwerpen speels en origineel zijn, zal ik eerst moeten passen om te weten welke looks en kleuren het best passen bij mijn stijl en lichaamsvorm. Wat wel zeker is: saai zal de aankoop nooit zijn.

Eva Maria © GF

JOHNY - Steenhouwersvest 25, 2000 Antwerpen

Wie? Ruth Trioen is de bezielster van Johny Be Good, het minimalistische hemden, T-shirt- en sweatermerk met originele quotes en illustraties. In 2019 richtte ze spin-off JOHNY op, een modelabel dat kleur durft bekennen. Met knipogen naar het verleden en een moderne bedrijfsfilosofie is het een antigif voor middelmatigheid.

Waarom zeker langsgaan? Dit merk is vrolijk, gedurfd, stijlvol én ethisch. De stuks worden gemaakt van dead stock van voornamelijk natuurlijke en kwalitatieve materialen als zijde, wol en biokatoen en worden op kleine schaal lokaal geproduceerd in Europa. Alle knitwear wordt gemaakt in een Belgisch atelier. Tijdens de Designer Days vind je stuks uit vorige collecties en een kleine selectie van de zomerlijn.

Wat ik op de kop wil tikken? Dit is geen merk voor muurbloempjes, dus ik kies voor een stuk dat opvalt. Een schattige, maar toch pittige ruitjesjurk of een wollen jurk met sexy split.

Johny © GF

