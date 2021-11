'Het zijn moeilijke tijden voor duurzame ondernemers. Laat ons dan ook oprecht kiezen voor alternatieven zoals Green Friday en Circular Monday en de overconsumptie van Black Friday de rug toekeren', schrijft Niki de Schryver van het duurzame modeplatform COSH.

Twee jaar geleden, bij de opstart van COSH, riepen we Black Friday uit tot Repair, Restyle and Rethink Friday. Een tegenkanting tegen de compleet waanzinnige overconsumptie waar wij bij COSH al snel kippenvel van krijgen. Recent nieuws over de gigantische kledingberg die elk jaar in Atacama gedumpt wordt, toont nogmaals aan hoe groot de noodzaak is om te blijven informeren over enkel kopen wat we nodig hebben, duurzaam én bedachtzaam shoppen van kleding die we zullen koesteren en jarenlang dragen.

De dumpingprijzen van grote retailreuzen tijdens Black Friday zijn pervers

Een opiniestuk mogen schrijven over Black Friday en z'n tegenhangers Circular Monday en Green Friday maakt me enerzijds trots, anderzijds moet ik toegeven dat ik niet vrolijk word van het onderwerp. Ik schrijf dit stuk op een grauwe dag en mijn gemoedstoestand is al even donker als de kleur van de lucht. Ik heb dit weekend van minstens drie circulaire of duurzame ondernemers te horen gekregen dat ze er na enkele jaren ondernemen mee moeten ophouden. De vierde golf en bijhorende maatregelen hakken er opnieuw zwaar in. Deze coronagolf is er voor de ondernemers te veel aan, na meer dan anderhalf jaar knokken waarbij een enorme flexibiliteit van hen gevraagd werd. Nu ook heel wat kerstbeurzen niet kunnen doorgaan, betekent dat voor sommige ondernemers het einde van hun verhaal.

Door corona vielen vele fysieke shopping events weg en konden ook de starters enkel rekenen op online verkoop. Verbinding en gesprekken met de eindklant en hun verhaal en duurzame boodschap doorgeven zijn nochtans zo cruciaal voor de kersverse eco ondernemers. Op het world wide web moet je enorm concurreren om de aandacht van de klant. De grote retailreuzen gooien met korting om het kerstbudget van de klant tot hun omzet te mogen rekenen. Ongeacht of ze er überhaupt nog een nuttige marge aan overhouden.

De wildgroei aan kortingen voert de prijsdruk op en affecteert niet enkel werknemers en arbeiders in verre landen, maar zet ook druk op onze lokale werkgelegenheid in de retailsector.

Black Friday is dan ook de perversie van misselijkmakende businessmodellen en hebzucht. Hebzucht aan de kant van de bedrijven, die groei in volume en omzet verkiezen boven duurzaam en sociaal ondernemen, en de hebzucht van klanten die verblind worden door de koopjes.

De wildgroei aan kortingen voert de prijsdruk op en affecteert niet enkel werknemers en arbeiders in verre landen, maar zet ook druk op onze lokale werkgelegenheid in de retailsector. Zowel bij de vele onderbetaalde fotografen en make-up artiesten als bij flexijobbers, die volgens de laatste weerberichten ingeschakeld worden om al dan niet een dag in de winkel te komen meewerken. Maar ook voor de ondernemers die inkopen, zelf fotograferen, hun online marketing doen en alles voor eigen rekening nemen is het onmogelijk om een nog groter stukje van die marge af te geven en mee te draaien in de mallemolen.

Green Friday & Circular Monday

Er weerklinkt gelukkig ook een tegengeluid. Als tegenkanting tegen Black Friday, Cyber Monday of cyber week riepen vele ondernemers samen Green Friday in het leven. En maandag 22 november, vier dagen voor Black Friday, werd in 2017 uitgeroepen tot Circular Monday door de Zweedse start-up Repamera AB. Met deze actie willen ze consumenten aanmoedigen om circulair te consumeren. Inmiddels is Cyber Monday tot Green Friday een week met de leukste acties om mensen aan te moedigen zelf een duurzame gewoonte op te pikken of om een deel van de opbrengst aan het goede doel te schenken.

Dat grote bedrijven blijven wegkomen met greenwashing en op Black Friday aanmoedigen om meer te kopen dan wat je nodig hebt, vinden we bij COSH intriest.

Door eerlijke, duurzame merken te steunen, draag je als klant ook zelf je steentje bij. Wist je dat je tot 94 procent CO2-uitstoot kan besparen wanneer je kiest voor een lokaal merk dat materialen upcyclet in samenwerking met lokale maatwerkbedrijven? Dit soort circulaire en groene weetjes zullen we vanaf 22 november op het Instagramaccount van COSH delen.

Dat grote bedrijven blijven wegkomen met greenwashing en op Black Friday aanmoedigen om meer te kopen dan wat je nodig hebt, vinden we bij COSH intriest. Laat ons er dus samen voor kiezen om de vicieuze cirkel te breken en duurzame merken en ondernemers een hart onder de riem steken. Deze circulaire initiatieven hebben het hart op de juiste plaats en zijn echt betrokken. Zij kiezen voor duurzaamheid als onderdeel van holistisch ondernemen en niet louter als loze marketingstunt. Duurzaamheid zit in hun DNA en dat verdient meer dan ooit een applaus.

Geïnspireerd geraakt en op zoek naar circulaire en groene manieren om de week van Circular Monday en Green Friday te vieren? Ontdek hieronder waar je terecht kunt. Op cosh.eco kan je ook altijd terecht voor lokale duurzame adressen en merken. Circulaire inspiratie Studio AMA ontwerpt naar gelang de beschikbare materialen reststromen van de lokale Belgische textielindustrie en gaat op zoek naar gepaste maatwerk producten in de omgeving van Gent. Ze opende nét een nieuwe winkel in de Burgstraat in Gent. De place to be deze week. RE°invented is een Belgisch slow fashion kledingmerk opgericht door Anne Nagels. Zoals de naam al verklapt wil Anne met haar merk de mode industrie heruitvinden. Met RE°invented streeft Anne naar een transparante, duurzame en uitdagende mode-industrie. Ontdek outfits gemaakt van geupcycled mannenhemden of blazers en vergeten designer textiel. Les Essentiels de Gaëlle is een nieuw lokaal upcycling kledingmerk uit het Vlaams-Brabantse Overrijse, nabij Brussel. Gaëlle tovert herenhemden die enkel aan manchette of kraag versleten waren om tot unieke kids kleding. KSTMIZED uit Mechelen is het upcycling kledingmerk van modeontwerpster Jolien Lauwens. De collecties bestaan uit tijdloos en eenvoudige ontwerpen die een uniek karakter krijgen door de combinatie van de textielrol overschotten van ontwerpers en gerecyclede kleding. Bij Renée vind je hippe, geupcyclede jurken gemaakt van tweedehands mannenhemden. Alle kledingstukken worden met de hand gemaakt door Zoë De Cock en haar moeder Veerle Hamerlinck in hun atelier in Gent. Spruce Goose is een Belgisch, circulair merk dat houten accessoires maakt van bestaande materialen kasten uit de kringloopwinkel en snijafval van een tegelzetter. Groene acties Bij Bidules in Brussel vind je vintage brilmonturen. De opticien biedt een unieke collectie aan die het resultaat is van zoektochten op zolders, bij oude fabrieken, gepensioneerde opticiens. Bidules wil de levensduur van brillen te verlengen en dat is tijdens het weekend van Black Friday niet anders. Elke klant die er dat weekend langsgaat met een Bidules bril die minimaal 2 jaar oud is, ontvangt een self care kit. Zo kan je jouw bril extra goed onderhouden. Een andere opticien in Ixelles, Seed Lunettes, biedt monturen die stuk voor stuk gemaakt zijn van duurzame materialen die recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. Ontdek er brillen gemaakt van gerecycled staal, zee- of mosselschelpen, Europese houtpulp, uit de oceaan gevist plastic, castorolie of koffiebonen. Juwelenontwerpster Anna Rosa Moschouti organiseert tijdens de week van Black Friday 'Gold week'. Tijdens die week geeft ze haar klanten informatie over hoe ze hun juwelen het best kunnen onderhouden op een natuurlijke manier. Ook kan je terecht voor gratis reparaties en schoonmaak van jouw gouden of 'gold plated' juwelen in de Flagship store in Antwerpen. Zonnehoed in Zwalm bijvoorbeeld kiest ervoor om tijdens Green Friday een boom of struik te planten in hun Zonnehoed tuin voor elke klant die een aankoop doet tijdens dat weekend. Zo draag je met jouw aankoop een steentje bij aan een groenere wereld. Doekjes en broekjes in Leuven, schenkt bij elke aankoop iets aan Kirikou. Deze organisatie verzamelt baby- en kindermateriaal in goede staat voor Leuvense gezinnen die er nood aan hebben en wil zo de strijd tegen kinderarmoede aangaan. Bij Supergoods is het dan weer Denim Week. Je kan er in ruil voor jouw oude spijkerbroek / jeans punten verzamelen voor je klantenkaart. Je ruilt jouw punten in ten voordele van stortingen aan het goede doel of extra voordelen voor jezelf.

