Enkele seizoenen geleden wilden alleen festivalgangers en toeristen met een buideltasje gespot worden, vandaag is het het accessoire van het moment. Meer dan een make-over was daar niet voor nodig.

In een niet zo ver verleden was het buideltasje niet meer dan een relikwie uit de jaren tachtig en negentig. Een fashion faux pas die samen met epauletten en beenwarmers werd verbannen uit de garderobe. Want zelfs tijdens zijn hoogdagen was het buideltasje niet echt cool. Praktisch, dat wel, dankzij zijn handsfree design, maar niet cool. En al helemaal niet chic. Tot de modewereld enkele seizoenen geleden weer geobsedeerd raakte door de MTV-generatie. De jaren tachtig zijn terug, in al hun glorie: van taft cocktailjurken bij Moschino tot breedgeschouderde powersuits bij Marc Jacobs. Uiteraard mag het populairste accessoire uit die periode niet ontbreken. Al is het buideltasje van vandaag niet te vergelijken met zijn nylon voorganger van dertig jaar geleden.

