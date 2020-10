Steeds meer vrouwen hangen hun beugelbeha aan de haak. Niet voor een leven zonder, maar voor een lichter en comfortabeler alternatief.

'Het eerste wat ik 's avonds uittrek als ik thuiskom na een lange dag op kantoor, is mijn beha', vertelde een vriendin me enkele jaren geleden. 'Het voelt als een bevrijding.' Intussen werkt ze sinds de lockdown elke dag thuis en gaat ze blij en behaloos door het leven. Tot ze een videomeeting heeft. Of zich buiten de vier muren van haar appartement begeeft. Want de #nobra-beweging is dan wel in opmars, voor haar gaat een leven zonder te ver. En ze staat daarin niet alleen. Meer en meer vrouwen kiezen voor een beha zonder beugels en zonder voorgevormde cups, zoals een topje, bralette of een sportbeha. Ze willen de voordelen van een beha, zonder in te leveren op comfort.

De lockdown heeft de trend versneld, maar is niet de oorzaak. Zowat elk lingeriemerk, in binnen- en buitenland, zag de laatste jaren een stijging in de verkoop van beugelloze beha's. Uit cijfers van de Franse krant Le Monde blijkt dat Princesse Tam-Tam de verkoop van zijn beugelbeha's in 2018 zag afnemen met twintig procent in vergelijking met 2016, terwijl de cijfers voor zijn 'draadloze' tops meer dan verdubbelde. Ook bij het Belgische lingeriemerk Marie Jo merken ze een groei, al is die eerder beperkt. 'Het blijft voorlopig een niche', zegt Brand Design Manager Lieve Vermeire. 'De vraag naar beugelloze beha's past volgens ons in een bredere tendens: vrouwen willen lingerie die lichter en comfortabeler is. Voor de een wil dat zeggen geen beugel, voor de ander een lichter materiaal, zoals kant. Daar spelen wij als merk uiteraard op in. Wij zetten in op stoffen die aanvoelen als een tweede huid en de natuurlijke vorm van de borsten bewaren.' De push-upbeha is al een tijdje passé, en nu heeft dus ook de voorgevormde beha het moeilijk. 'Wij hebben veel meer no pad-beha's in onze collectie dan twee jaar geleden', zegt Vermeire. 'Het idee dat borsten stevig omhooggeduwd moeten worden, zoals bij een push-up, daar zijn we van afgestapt. Vrouwen willen een beha die de natuurlijke vorm van hun borsten benadrukt. Ook onze klanten vragen ernaar. Zelfs vrouwen die al jaren trouw zijn aan een voorgevormd model, durven nu eens iets anders te proberen. Weliswaar met een beugeltje. Maar ook met een beugelbeha kun je een natuurlijk silhouet creëren.' Lingerie moet dus in de eerste plaats goed zitten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Snijdende bandjes of een prikkende beugel worden nog altijd gezien als een noodzakelijk kwaad. Al lijkt daar stilaan verandering in te komen. Het belang van comfort neemt toe. Ook Chantelle speelt daarop in. In 2017 lanceerde het Franse lingeriemerk zijn SoftStretch-collectie op de Belgische markt, bestaande uit vier modellen uiterst rekbare, naadloze onderbroeken. 'Die broekjes waren zo'n succes dat er wereldwijd elke minuut vijf exemplaren van werden verkocht', zegt Sandra De Decker, Senior Product Manager voor Chantelle in de Benelux. 'De behoefte aan comfort zie je trouwens niet alleen in lingerie. Denk maar aan de populariteit van sneakers of homewear in het algemeen.' Vorig jaar nam de verkoop van de SoftStretch-lijn in de Benelux toe met 114 procent ten opzichte van 2018. De collectie werd ook verder uitgebreid met bovenstukken, waaronder een top, een bandeau en een lounge bra, 'een topje met V-decolleté en een niet-uitneembare padding in een tweelagige stretchstof, zodat de tepel toch bedekt is en de borsten meer ondersteund worden. Onze lounge bra gaat tot maat 85G. Een beugelloze beha is dus niet alleen geschikt voor vrouwen met kleine borsten. Of voor jonge vrouwen, zoals weleens wordt verondersteld.' Dat bevestigt ook Eefje Luuring, Buying Manager Beauty & Lingerie van het Nederlandse luxewarenhuis de Bijenkorf. 'De beugelloze beha's van merken als Chantelle, Mey en Sloggi worden gekocht door jong en oud. De bralettes van bijvoorbeeld Love Stories of Passionata spreken wel eerder jonge vrouwen aan.' De vraag naar comfort gaat volgens Luuring verder dan alleen lingerie: 'we zien de laatste tijd ook een sterke groei in de verkoop van nachtmode en loungewear.' Een beha zonder beugel biedt niet dezelfde ondersteuning als eentje met, daar is zowat elke lingerie-expert het over eens. Dat wil echter niet zeggen dat het dragen van een beha met beugel, of zelfs eentje zonder, voorkomt dat je borsten bij het ouder worden gaan hangen. 'Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het dragen van een beha de stevigheid van je borsten zou verbeteren', zegt prof. dr. Peter Van Dam, medisch coördinator gynaecologische oncologie en senologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. 'Een borst is geen spier, maar een weefsel dat met de tijd verzwakt door de zwaartekracht. Vrouwen met grotere of laaghangende borsten voelen zich vaak beter met een beha die steun biedt.' Er zijn evenmin harde bewijzen dat het dragen van een beha ongezond zou zijn. 'Het is een fabeltje dat je er borstkanker van zou krijgen', zegt dokter Van Dam. 'Of je nu een beha met beugel, zonder of helemaal geen beha draagt, voor je borsten is er geen verschil. Het al dan niet dragen van een beha gaat om comfort. Om wat jij als vrouw prettig en mooi vindt. Beschouw het als een hulpmiddel dat ondersteuning biedt als je dat wenst, en zeker niet als een gevaar.'