Clare Waight Keller showt mannenlijn Givenchy: 'We hebben de oude en de nieuwe wereld gecombineerd'

Clare Waight Keller nam twee jaar geleden de creatieve leiding van Givenchy over en kleedde sindsdien onder meer Meghan Markle voor haar huwelijk met prins Harry. In Firenze toonde ze voor het eerst een toegewijde mannenshow. En die was een perfecte synthese van de herenmode van het moment.

Givenchy mannencollectie © GF