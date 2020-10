In deze reeks belichten we Belgische merken die bewust kiezen om de kring rond te maken door te recycleren, te werken met deadstock-textiel of afval een nieuw leven te geven. Het denimlabel HNST heeft niets te verbergen. Het doel? Zo duurzaam mogelijk zijn.

Wist je dat de meest duurzame jeans uit België komt? Ze kregen er zelfs een Henry Van de Velde Award voor. Zaakvoerder Lander Desmedt licht toe: 'Onze HNST-jeans bevat 56 procent gerecycleerde oude jeans, 23 procent virgin katoen en 21 procent lyocell, een natuurlijke kunstvezel die gemaakt wordt van duurzame beheerde eucalyptusbomen.' De basis van de broeken - gerecycleerd materiaal - is dus textiel dat anders op de afvalberg terecht zou komen. 'Dit katoen halen we uit oude jeans die we zelf inzamelen, samen met partners als bijvoorbeeld de Kringwinkel,' klinkt het enthousiast.

De broeken die nog draagbaar zijn krijgen een tweede leven in de Kringwinkel, de exemplaren die niet meer draagbaar zijn worden gerecycleerd tot een nieuwe denimstof. Tot op vandaag konden ze op deze manier 27 ton oude jeans redden uit verbrandingsovens.

HNST is bovendien een lokaal en Europees verhaal: het nieuw katoen komt uit Griekenland, de vervezelaar is Duits en het garen wordt gesponnen bij The European Spinning Group in België. De weverij is Italiaans en het confectieatelier Portugees. Een broek van HNST stoot 76 procent minder co2 uit en bespaart 6650 liter water in vergelijking met een conventionele jeansbroek. Klaar met je broek? Dan kan die gemakkelijk opnieuw gerecycleerd worden, dankzij het slimme ontwerpproces. 'We kiezen bewust voor natuurlijk materiaal met dezelfde oorsprong zodat ze in hetzelfde recyclageproces kunnen verwerkt worden.'

HNST: Belgisch en radicaal anders © HNST

Elke jeans heeft 15 euro statiegeld, waardoor je 15 euro korting krijgt op de volgende aankoop. Lees alles over deze jeans die niets te verbergen heeft op letsbehonest.eu

