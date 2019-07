Brits dreamteam Alexa Chung x Barbour: 'Ik verlang opnieuw naar een simpele manier van leven'

Modenieuws van over de plas. Stijlicoon Alexa Chung gaat in zee met het oerdegelijke Britse outdoormerk Barbour, dat dit jaar honderdvijfentwintig kaarsjes mag uitblazen. Make it rain!

Alexa Chung x Barbour © x

De 35-jarige Alexa Chung groeide op in de weidse velden van Hampshire, waar ze leefde in haar schooluniform, rijlaarzen en regenjas van Barbour. De geur van wax, waar de regenjassen hun waterdichtheid aan te danken hebben, is onlosmakelijk verbonden met haar jeugd. Meer dan twintig jaar later heeft Chung een veelzijdige carrière uitgebouwd als model, journalist en presentatrice. Als kers op de taart lanceerde ze in 2017 haar eigen modemerk ALEXACHUNG en meer recent een persoonlijk YouTube-kanaal. Deze zomer laat ze een nostalgische collectie op ons los, waarvoor ze de archieven van Barbour mocht induiken.

