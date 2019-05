Beste teentje voor: de comeback van de flipflop

Jorik Leemans Freelancejournalist

Na een pardon voor de eens zo verguisde Crocs en het omarmen van dad sandals is de modesector klaar om komend seizoen de flipflops in ere te herstellen. Wagen we ons deze zomer aan die 'geflipte' trend?

Jil Sander © STUDIO LAZZARI / Mondadoriphoto