Belgische mode opnieuw in de kijker bij Juttu

Trots zijn op talent van eigen bodem betekent ook bewust kiezen voor Belgisch ontwerp. De Ik Koop Belgisch campagne van Flanders DC zet daarom Belgische mode- en designlabels in de verf en moedigt de consument aan om Belgische merken te leren kennen en hun liefde ervoor te delen.

Via de website Ik Koop Belgisch website zijn er ondertussen 1500 merken te vinden. Met #ikkoopbelgisch kunnen consumenten en labels via sociale media hun favoriete items delen met de wereld. Ook steunen steeds meer winkels die Belgische merken verkopen dit initiatief met de Ik Koop Belgisch-sticker.

Bij Juttu zetten ze voor het derde najaar op rij nieuw Belgisch talent in de kijker. De naam van de shop betekent 'anekdote' in het Fins. Ze willen dan ook merken verkopen die een mooi verhaal hebben. Je kan er een mix van lokale en internationale lifestylemerken vinden. Ook zet het winkelconcept elke tien weken één of meerdere merken in de kijker in de pop-up space. Tijdens de Ik Koop Belgisch editie, kleurt hun pop-up space helemaal Belgisch.

Deze zeven merken krijgen een plekje in de pop-up:

Kaboosh is een streetwear label uit Antwerpen dat van duurzaamheid een prioriteit maakt en steeds op zoek is naar de ideale balans tussen duurzaamheid, kwaliteit en mode. Elk ontwerp bestaat uit honderd procent biologisch GOTS gecertificeerd katoen.

Wolvis is een duurzaam knitwear label dat experimenteert met kleur, patronen en materiaal. Alle sjaals worden volledig in België geproduceerd.

Ms. Bay staat voor schoonheid, goedheid en koppigheid. Op basis van visleer worden originele duurzame en luxueuze handtassen ontworpen die niet alleen fairtrade zijn, maar ook op een ecologische manier geproduceerd worden.

Lien Hereijgers ontwerpt handgemaakte duurzame statement juwelen met een basis uit composiet. De ontwerpster combineert technieken uit de traditionele edelsmeedkunst met lasersnijden en handmatig gegoten plastiek.

Goegezegd creëren met hun 3D-quotes een manier om jezelf te uiten, je eigen ruimte thuis te personaliseren of de mogelijkheid het perfecte cadeau te vinden voor elke gelegenheid. Van klassieke zinnen zoals 'work hard, play harder' tot regionaal getinte spreuken zoals 'Bruxelles ma belle': voor elk wat wils.

Selva Sauvage is kinderkleding die staat voor geluk en avontuur op een duurzame manier voor de kinderen van vandaag en van morgen. De unieke en kleurrijke ontwerpen voor kinderen van twee tot tien jaar worden met de hand vervaardigd en zijn tijdloos.

C'est Qui Marie staat voor unieke ontwerpen waarin een kind opvalt en zich tegelijkertijd comfortabel voelt. Handgemaakt in België, dus je kan rekenen op de beste kwaliteit.