50 iconische horloges

El Primero

P: Het icoon van dit merk is geen horloge maar een gangwerk. Dit hogefrequentiekaliber (36.000 trillingen per uur) zag in 1969 het licht als eerste geïntegreerde automatische chronograaf. Het onderging de laatste jaren enkele opmerkelijke veranderingen met de directe weergave op de wijzerplaat van 1/10e van een seconde en nadien 1/100e, in afwachting van de beloofde 1/1000e in de nabije toekomst.