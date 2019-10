Zwijg het niet dood: wat te zeggen na een overlijden?

Veel sterkte. Gecondoleerd. Meer weten we vaak niet uit te brengen tegen mensen die net een geliefde verloren. Wat doe je als woorden tekortschieten? We vroegen het aan vier mensen voor wie de dood dagelijkse kost is. 'Weet je niet wat gezegd, wees daar dan eerlijk over.'

Petra Heremans © Fred Debrock

Na een groot verlies vond Petra Heremans (38) de kracht om terug aan de slag te gaan als palliatief verpleegkundige. Toen me voor het eerst gevraagd werd om op de palliatieve zorg te gaan werken, zei ik nee. Op mijn 21ste was ik op de dienst geriatrie begonnen en daar kwam ik al vaak in aanraking met de dood. In die tijd liep ik uit schrik soms letterlijk weg van dode mensen. Toch bleef mijn hoofdverpleegkundige ervan overtuigd dat ik gemaakt was voor de palliatieve dienst. Na wat aandringen besloot ik om het een kans te geven. Al snel ontdekte ik de verbondenheid met de families en met mijn team, en dat voelde als thuiskomen.



